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Posted 11 сентября, 09:22

Published 11 сентября, 09:22

Modified 11 сентября, 09:22

Updated 11 сентября, 09:22

В Красноярске 5 человек пострадали при столкновении иномарки с «Вазом»

В Красноярске 5 человек пострадали при столкновении иномарки с «Вазом»

11 сентября 2024, 09:22
Фото: t.me/gibdd124
На правом берегу Красноярска произошла авария с участием двух легковых автомобилей. Пять человек пострадали.

Все произошло накануне вечером, 10 сентября, в районе дома №32 на Павлова. Как рассказали в Госавтоинспекции, 58-летний водитель «Тойоты Приус» ехал со стороны Мичурина и при повороте в сторону Гастелло столкнулся с автомобилем «ВАЗ-21124».

Фото: t.me/gibdd124

От удара «Тойоту» отбросило в сторону и иномарка наехала на бордюр. В результате аварии пострадали два пассажира и 36-летний водитель «Ваза». Травмы так же получили водитель и пассажир «Приуса».

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят доследственную проверку в рамках уголовно-процессуального кодекса.

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