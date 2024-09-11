В Красноярске 5 человек пострадали при столкновении иномарки с «Вазом»

Posted 11 сентября, 09:22
Published 11 сентября, 09:22
Modified 11 сентября, 09:22
Updated 11 сентября, 09:22
Все произошло накануне вечером, 10 сентября, в районе дома №32 на Павлова. Как рассказали в Госавтоинспекции, 58-летний водитель «Тойоты Приус» ехал со стороны Мичурина и при повороте в сторону Гастелло столкнулся с автомобилем «ВАЗ-21124».
От удара «Тойоту» отбросило в сторону и иномарка наехала на бордюр. В результате аварии пострадали два пассажира и 36-летний водитель «Ваза». Травмы так же получили водитель и пассажир «Приуса».
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят доследственную проверку в рамках уголовно-процессуального кодекса.