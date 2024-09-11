В Красноярске 5 человек пострадали при столкновении иномарки с «Вазом»

Все произошло накануне вечером, 10 сентября, в районе дома №32 на Павлова. Как рассказали в Госавтоинспекции, 58-летний водитель «Тойоты Приус» ехал со стороны Мичурина и при повороте в сторону Гастелло столкнулся с автомобилем «ВАЗ-21124».