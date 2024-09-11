В Красноярске добровольцев на СВО начали искать на сайтах объявлений

Posted 11 сентября, 06:35
Published 11 сентября, 06:35
Modified 12 сентября, 06:43
Updated 12 сентября, 06:43
В Красноярске ищут танкиста в Курскую область. Такое объявление разместил в конце августа аккаунт «ZOV Родины», который ищет добровольцев и в других регионах: в Новосибирской и Свердловской областях, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Москве.
Соискателям предлагают зарплаты от 275 тысяч рублей, единовременную выплату 2,3 миллиона рублей, официальное трудоустройство, сохранение прежнего рабочего места и так далее. Для иностранцев — возможность получить гражданство РФ после года службы.
Адреса, указанные в объявлениях, совпадают с адресами военкоматов. Так, в объявлении о поиске танкиста в Красноярске указан военный комиссариат Советского и Центрального районов.
Некоторые пользователи сообщают, что им не отвечают на сообщения.
«Проспект Мира» попробовал связаться с этим аккаунтом напрямую на сайте с объявлениями. Через час нам написала некая Евгения, но уже в мессенджер.
Девушка рассказала, что они ищут не только танкистов, но и водителей, артиллеристов и других специалистов. Они работают по всей территории России, а сами находятся в Москве «в военкомате Яблочкова».
Девушка рассказала обо всех условиях и выплатах, затем заявила, что они купят билет до Москвы и там встретят.