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Posted 11 сентября, 06:35

Published 11 сентября, 06:35

Modified 12 сентября, 06:43

Updated 12 сентября, 06:43

В Красноярске добровольцев на СВО начали искать на сайтах объявлений

В Красноярске добровольцев на СВО начали искать на сайтах объявлений

11 сентября 2024, 06:35
Фото: 1MI
Добровольцев на СВО начали искать через сервис по поиску работников. Ищут водителей, связистов, танкистов и других.

В Красноярске ищут танкиста в Курскую область. Такое объявление разместил в конце августа аккаунт «ZOV Родины», который ищет добровольцев и в других регионах: в Новосибирской и Свердловской областях, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Москве.

Все объявления аккаунта «ZOV Родины»Все объявления аккаунта «ZOV Родины»
Объявление в КрасноярскеОбъявление в Красноярске
Все объявления аккаунта «ZOV Родины». Фото: prmira.ru

Соискателям предлагают зарплаты от 275 тысяч рублей, единовременную выплату 2,3 миллиона рублей, официальное трудоустройство, сохранение прежнего рабочего места и так далее. Для иностранцев — возможность получить гражданство РФ после года службы.

Адреса, указанные в объявлениях, совпадают с адресами военкоматов. Так, в объявлении о поиске танкиста в Красноярске указан военный комиссариат Советского и Центрального районов.

Некоторые пользователи сообщают, что им не отвечают на сообщения.

ОтзывыОтзывы
Отзывы. Фото: prmira.ru

«Проспект Мира» попробовал связаться с этим аккаунтом напрямую на сайте с объявлениями. Через час нам написала некая Евгения, но уже в мессенджер.

Девушка рассказала, что они ищут не только танкистов, но и водителей, артиллеристов и других специалистов. Они работают по всей территории России, а сами находятся в Москве «в военкомате Яблочкова».

Девушка рассказала обо всех условиях и выплатах, затем заявила, что они купят билет до Москвы и там встретят.

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#Владислав Савончик#Люди#Общество#Красноярск#СВО#Добровольцы
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