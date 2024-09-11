В Красноярске на ремонт дорог в 2025 году потратят более 1 миллиарда

Posted 11 сентября, 01:17
Published 11 сентября, 01:17
Modified 12 сентября, 07:05
Updated 12 сентября, 07:05
Тендеры на ремонт красноярских дорог появились на портале госзакупок. Всего на обновление дорожного покрытия в Красноярске в 2025 году потратят больше 1 миллиарда рублей. Заказчиком выступает управление дорог и благоустройства (УДИБ).
На ремонт в Кировском, Ленинском и Свердловском районах выделили 276 миллионов 305 тысяч рублей. Работы пройдут на четырех объектах:
В Советском районе на ремонт дорог выделят более 283 миллионов рублей. Там отремонтируют проезд с Октябрьского моста на Партизана Железняка, проспект Металлургов, проезд от Молокова до Октябрьской, Солнечный бульвар, а также Взлетную и Шумяцкого.
На реконструкцию дорожных объектов в Железнодорожном, Центральном и Свердловском районах планируют потратить 329 миллионов 190 тысяч рублей:
Октябрьскому району выделят 121 миллион 45 тысяч рублей. Там хотят отремонтировать следующие участки:
Судя по документам, все работы должны стартовать 7 апреля, а завершиться 15 сентября. Итоги аукционов подведут 30 сентября и 1 октября.