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Posted 11 сентября, 01:17

Published 11 сентября, 01:17

Modified 12 сентября, 07:05

Updated 12 сентября, 07:05

В Красноярске на ремонт дорог в 2025 году потратят более 1 миллиарда

В Красноярске на ремонт дорог в 2025 году потратят более 1 миллиарда

11 сентября 2024, 01:17
Фото: t.me/dorogi_krsk
В Красноярске на ремонт дорог в следующем году планируют потратить больше 1 миллиарда рублей. Дороги обновят во всех районах города.

Тендеры на ремонт красноярских дорог появились на портале госзакупок. Всего на обновление дорожного покрытия в Красноярске в 2025 году потратят больше 1 миллиарда рублей. Заказчиком выступает управление дорог и благоустройства (УДИБ).

На ремонт в Кировском, Ленинском и Свердловском районах выделили 276 миллионов 305 тысяч рублей. Работы пройдут на четырех объектах:

  • на участке от 26 Бакинских Комиссаров, 1 до Красноярского рабочего, 20;
  • на улице Щербакова от Транзитной до Новой;
  • на улице Суворова от Мичурина до Аральской;
  • на Свердловской от Матросова до Свердловской, 73.

В Советском районе на ремонт дорог выделят более 283 миллионов рублей. Там отремонтируют проезд с Октябрьского моста на Партизана Железняка, проспект Металлургов, проезд от Молокова до Октябрьской, Солнечный бульвар, а также Взлетную и Шумяцкого.

На реконструкцию дорожных объектов в Железнодорожном, Центральном и Свердловском районах планируют потратить 329 миллионов 190 тысяч рублей:

  • Дубровинского — от ж/д моста до здания №114 и до Декабристов, а затем от Диктатуры Пролетариата до пересечения с Карла Маркса;
  • 4-ю Дальневосточную от Любы Шевцовой до Линейной;
  • остров Отдыха.

Октябрьскому району выделят 121 миллион 45 тысяч рублей. Там хотят отремонтировать следующие участки:

  • Крупскую от Высотной до Забобонова;
  • часть улицы Забобонова;
  • Вильского;
  • Лесную от конечной остановки до Академгородка.

Судя по документам, все работы должны стартовать 7 апреля, а завершиться 15 сентября. Итоги аукционов подведут 30 сентября и 1 октября.

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