В Красноярске на ремонт дорог в 2025 году потратят более 1 миллиарда

В Советском районе на ремонт дорог выделят более 283 миллионов рублей. Там отремонтируют проезд с Октябрьского моста на Партизана Железняка, проспект Металлургов, проезд от Молокова до Октябрьской, Солнечный бульвар, а также Взлетную и Шумяцкого.