В Красноярске военный избил жену до смерти

Posted 11 сентября, 10:32
Published 11 сентября, 10:32
Modified 11 сентября, 10:35
Updated 11 сентября, 10:35
Как сообщили в Красноярском гарнизонном суде, в апреле этого года рядовой Горбачев был в квартире вместе с женой. Между супругой и пьяным мужем началась ссора, после чего мужчина ударил 35 раз жену руками по голове, телу и ногам. От полученных травм женщина скончалась.
Горбачева осудили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть (часть 4 статьи 111 УК РФ). Ему дали восемь лет колонии строгого режима.
Согласно судебной картотеке, дело поступило в суд 19 августа, приговор вынесли 5 сентября.