В Красноярске военный избил жену до смерти

Как сообщили в Красноярском гарнизонном суде, в апреле этого года рядовой Горбачев был в квартире вместе с женой. Между супругой и пьяным мужем началась ссора, после чего мужчина ударил 35 раз жену руками по голове, телу и ногам. От полученных травм женщина скончалась.