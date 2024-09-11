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Posted 11 сентября, 10:32

Published 11 сентября, 10:32

Modified 11 сентября, 10:35

Updated 11 сентября, 10:35

В Красноярске военный избил жену до смерти

В Красноярске военный избил жену до смерти

11 сентября 2024, 10:32
Фото: Военный суд 24
В Красноярске рядового приговорили в 8 годам колонии строгого режима за то, что он забил жену до смерти.

Как сообщили в Красноярском гарнизонном суде, в апреле этого года рядовой Горбачев был в квартире вместе с женой. Между супругой и пьяным мужем началась ссора, после чего мужчина ударил 35 раз жену руками по голове, телу и ногам. От полученных травм женщина скончалась.

Горбачева осудили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть (часть 4 статьи 111 УК РФ). Ему дали восемь лет колонии строгого режима.

Согласно судебной картотеке, дело поступило в суд 19 августа, приговор вынесли 5 сентября.

  • Ранее мы писали о том, как в Красноярске пьяный военный из ревности ударил жену ножом и отпинал берцами.
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