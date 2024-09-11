В красноярских магазинах ждут повышения цен на сигареты и вейпы. Когда и на сколько?

Теперь минимальная стоимость одного грамма табака составляет 21 рубль, 1 миллилитр жидкости для электронных сигарет — от 71 до 152 рублей в зависимости от упаковки, за 1 грамм бестабачной смеси для нагревания придется отдать 2 рубля за грамм, за упаковку другой никотинсодержащей продукции — 10 тысяч рублей.