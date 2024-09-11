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Posted 11 сентября, 02:38

Published 11 сентября, 02:38

Modified 12 сентября, 06:54

Updated 12 сентября, 06:54

В Красноярске цены на вейпы и сигареты могут вырасти в 3 раза

В красноярских магазинах ждут повышения цен на сигареты и вейпы. Когда и на сколько?

11 сентября 2024, 02:38
Фото: 1MI

В Красноярске цены на вейпы и сигареты могут вырасти в 3 раза

18+ В красноярских вейп-шопах и магазинах табачной продукции ожидают трехкратного повышения цен на свои товары. Представители торговых точек рассказали, сколько теперь придется платить курильщикам.

С 1 сентября 2024 года в России выросла минимальная стоимость табака и курительных жидкостей для вейпов.

Теперь минимальная стоимость одного грамма табака составляет 21 рубль, 1 миллилитр жидкости для электронных сигарет — от 71 до 152 рублей в зависимости от упаковки, за 1 грамм бестабачной смеси для нагревания придется отдать 2 рубля за грамм, за упаковку другой никотинсодержащей продукции — 10 тысяч рублей.

Как сообщает «7 канал Красноярск», представители красноярских табачных магазинов и вейп-шопов ожидают повышения цен на продукцию в 3-4 раза.

На данный момент средняя стоимость жидкости для вейпа составляет почти 550 рублей, однако после роста цен она может стоить около 1,5 тысячи рублей. По прогнозам продавцов, упаковка табака для кальянов будет стоить более 1 тысячи рублей.

При этом в трех табачных магазинах Красноярска журналистам заявили, что на данный момент они распродают продукцию из летних поставок и повышать цены пока не планируют. Но запасов из летних поставок хватит на месяц.

В России минимальные цены на табачную продукцию, рассчитанные Минсельхозом РФ, будут действовать до конца 2024 года.

  • Ранее красноярский онколог обвинил вейпы в раке легких у молодых людей.
  • До этого красноярские врачи заявили, что вейпы и электронные сигареты провоцируют инсульты среди подростков.
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