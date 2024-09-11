В Солнечном продлят 50-й автобус

С 14 сентября по просьбе горожан автобусному маршруту №50 добавят несколько остановок. Так, автобусы будут останавливаться на «Улице Петрушина», «4-м микрорайоне» и ходить до конечной остановки «Микрорайон Солнечный». Ранее №50 маршрут ходил только до остановки «Улица Соколовская».