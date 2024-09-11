В Солнечном продлят 50-й автобус

Posted 11 сентября, 03:43
Published 11 сентября, 03:43
Modified 12 сентября, 07:05
Updated 12 сентября, 07:05
С 14 сентября по просьбе горожан автобусному маршруту №50 добавят несколько остановок. Так, автобусы будут останавливаться на «Улице Петрушина», «4-м микрорайоне» и ходить до конечной остановки «Микрорайон Солнечный». Ранее №50 маршрут ходил только до остановки «Улица Соколовская».
С 14 сентября из маршрутов автобусов №23, №60, №61, №63 и №87 уберут остановку «Центр Эдельвейс». Таким образом, автобусы этих маршрутов будут останавливаться сразу на ост. «Детская библиотека „Жар-птица“.
Отметим, что останавливаться на ост. «Центр Эдельвейс» будут только автобусы №50 маршрута.