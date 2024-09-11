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Posted 11 сентября, 03:43

Published 11 сентября, 03:43

Modified 12 сентября, 07:05

Updated 12 сентября, 07:05

В Солнечном продлят 50-й автобус

В Солнечном продлят 50-й автобус

11 сентября 2024, 03:43
Фото: 2gis.ru
В Красноярске изменится расписание нескольких автобусов в Солнечном. Об этом сообщили в мэрии.

С 14 сентября по просьбе горожан автобусному маршруту №50 добавят несколько остановок. Так, автобусы будут останавливаться на «Улице Петрушина», «4-м микрорайоне» и ходить до конечной остановки «Микрорайон Солнечный». Ранее №50 маршрут ходил только до остановки «Улица Соколовская».

Фото: t.me/adm_krasnoyarsk

С 14 сентября из маршрутов автобусов №23, №60, №61, №63 и №87 уберут остановку «Центр Эдельвейс». Таким образом, автобусы этих маршрутов будут останавливаться сразу на ост. «Детская библиотека „Жар-птица“.

Отметим, что останавливаться на ост. «Центр Эдельвейс» будут только автобусы №50 маршрута.

  • Ранее мы рассказывали о том, что с начала сентября общественный транспорт Красноярска перешел на зимний режим работы. В городе стало больше автобусов и троллейбусов.
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