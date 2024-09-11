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Posted 11 сентября, 03:32

Published 11 сентября, 03:32

Modified 12 сентября, 07:05

Updated 12 сентября, 07:05

«Жигули» на скорости вылетели в кювет с трассы в Красноярском крае

«Жигули» на скорости вылетели в кювет с трассы в Красноярском крае

11 сентября 2024, 03:32
Фото: МВД 24
В Ермаковском районе Красноярского края на 608 километре автодороги Р-257 «Енисей» произошла смертельная авария.

Как сообщили в полиции, 22-летний водитель «ВАЗ 2105» ехал с Кызыла в Абакан. Он выехал на встречную полосу, не справился с управлением, вылетел в кювет и опрокинулся.

В машине находились водитель и трое пассажиров, никто из них не был пристегнут ремнями безопасности. Водитель, как выяснилось был пьян, освидетельствование показало 0,63 мг/л.

38-летний пассажир погиб, водителя и еще двоих пассажиров госпитализировали.

Видео: МВД 24.

Полицейские возбудили уголовное дело за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека (часть 4 статьи 264 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы до двенадцати лет.

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