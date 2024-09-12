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Posted 12 сентября, 02:11

Published 12 сентября, 02:11

Modified 12 сентября, 02:11

Updated 12 сентября, 02:11

Агентству по туризму Красноярского края назначили нового руководителя

Агентству по туризму Красноярского края назначили нового руководителя

12 сентября 2024, 02:11
Фото: krskstate.ru
У агентства по туризму Красноярского края появился новый руководитель. На эту должность назначили Елену Недбайло.

Информация о назначении Недбайло на должность руководителя агентства появилась на сайте правительства края. Распоряжение о ее назначении подписал губернатор Михаил Котюков.

Ранее Недбайло работала на ведущих должностях в администрации Игарки, в Норильске она была начальником управления по социальному развитию в ОАО «Норильскгазпром», а также замглавы города Норильска по району Кайеркан.

В сентябре 2022 года Недбайло заняла пост замруководителя краевого агентства по туризму. В июле 2024 года Тарас Яскевич покинул должность главы агентства и Елена Недбайло стала временно исполнять его обязанности.

До Тараса Яскевича руководителем агентства по туризму Красноярского края была Ольга Василенко. На этом посту она сменила Юлию Верхушину, которая в 2022 году стала заместителем руководителя администрации губернатора.

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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Политика#Михаил Котюков#Красноярский край#Правительство края#Агентство по туризму
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