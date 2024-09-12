Агентству по туризму Красноярского края назначили нового руководителя

Posted 12 сентября, 02:11
Published 12 сентября, 02:11
Modified 12 сентября, 02:11
Updated 12 сентября, 02:11
Информация о назначении Недбайло на должность руководителя агентства появилась на сайте правительства края. Распоряжение о ее назначении подписал губернатор Михаил Котюков.
Ранее Недбайло работала на ведущих должностях в администрации Игарки, в Норильске она была начальником управления по социальному развитию в ОАО «Норильскгазпром», а также замглавы города Норильска по району Кайеркан.
В сентябре 2022 года Недбайло заняла пост замруководителя краевого агентства по туризму. В июле 2024 года Тарас Яскевич покинул должность главы агентства и Елена Недбайло стала временно исполнять его обязанности.
До Тараса Яскевича руководителем агентства по туризму Красноярского края была Ольга Василенко. На этом посту она сменила Юлию Верхушину, которая в 2022 году стала заместителем руководителя администрации губернатора.