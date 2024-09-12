S7 распродает билеты со скидкой из Красноярска и Новосибирска

Posted 12 сентября, 07:10
Published 12 сентября, 07:10
Modified 12 сентября, 12:46
Updated 12 сентября, 12:46
Авиабилеты со скидкой можно найти на рейсы с 16 сентября 2024 года. Успеть приобрести их нужно 12 и 13 сентября. Сообщается, что скидка распространяется только на перелеты туда-обратно.
Билет туда-обратно без багажа в Братск будет стоить от 4 640 рублей. С багажом перелет будет дороже на 2,5-3 тысячи дороже. При этом билетов с такими ценами осталось немного.
Другие компании на эти же даты предлагают авиабилеты по более высокой цене. Так, билеты Красноярске-Братск от Utair можно приобрести за 16 789 рублей, от «Аэрофлота» — за 16 829 рублей.
Из Новосибирска по сниженным ценам можно улететь в Норильск, Горно-Алтайск, Санкт-Петербург, в Пекин и Шанхай. Также со скидкой из Новосибирска можно отправиться на тайский остров Пхукет и в Бангкок.