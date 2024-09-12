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Posted 12 сентября, 07:10

Published 12 сентября, 07:10

Modified 12 сентября, 12:46

Updated 12 сентября, 12:46

S7 распродает билеты со скидкой из Красноярска и Новосибирска

S7 распродает билеты со скидкой из Красноярска и Новосибирска

12 сентября 2024, 07:10
Фото: 1MI
Авиакомпания S7 открыла распродажу билетов на авиарейсы из Красноярска и соседнего Новосибирска.

Авиабилеты со скидкой можно найти на рейсы с 16 сентября 2024 года. Успеть приобрести их нужно 12 и 13 сентября. Сообщается, что скидка распространяется только на перелеты туда-обратно.

Билет туда-обратно без багажа в Братск будет стоить от 4 640 рублей. С багажом перелет будет дороже на 2,5-3 тысячи дороже. При этом билетов с такими ценами осталось немного.

Другие компании на эти же даты предлагают авиабилеты по более высокой цене. Так, билеты Красноярске-Братск от Utair можно приобрести за 16 789 рублей, от «Аэрофлота» — за 16 829 рублей.

Из Новосибирска по сниженным ценам можно улететь в Норильск, Горно-Алтайск, Санкт-Петербург, в Пекин и Шанхай. Также со скидкой из Новосибирска можно отправиться на тайский остров Пхукет и в Бангкок.

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