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Posted 12 сентября, 02:44

Published 12 сентября, 02:44

Modified 12 сентября, 08:03

Updated 12 сентября, 08:03

Главный эпидемиолог края выступила за скорейшее начало отопительного сезона

Главный эпидемиолог края выступила за скорейшее начало отопительного сезона

12 сентября 2024, 02:44
Фото: 1MI
Главный эпидемиолог министерства здравоохранения Красноярского края Наталья Бахарева заявила, что отсутствие тепла в квартирах стало одной из причин подъема заболеваемости ОРВИ.

В интервью телеканалу «Енисей» Наталья Бахарева сообщила, что в Красноярском крае за неделю на 40% выросла заболеваемость ОРВИ.

Главный эпидемиолог краевого минздрава заявила, что больше всего новых пациентов среди жителей многоквартирных домов, у которых нет возможности самостоятельно регулировать температуру воздуха в жилых помещениях.

«В первую очередь, это Красноярск, где показатель „подскочил“ на 30% выше многолетнего уровня, Дивногорск — на 16%. На сегодняшний день состояние здоровья жителей Красноярского края зависит от того, насколько оперативно, в оптимальные сроки, начнется отопительный сезон».

По словам Натальи Бахаревой, одной из причин заболевания ОРВИ является переохлаждение, которое снижает иммунитет и повышает риски заразиться.

  • До этого губернатор Михаил Котюков заявил, что на этой неделе «во многих территориях начнется подача тепла в социальные объекты и жилые дома».
  • До этого в мэрии Красноярска анонсировали начало отопительного сезона. Мэр Владислав Логинов заявил, что отопление дадут на этой неделе, однако точную дату назовут позднее.
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