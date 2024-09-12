Главный эпидемиолог края выступила за скорейшее начало отопительного сезона

Posted 12 сентября, 02:44
Published 12 сентября, 02:44
Modified 12 сентября, 08:03
Updated 12 сентября, 08:03
В интервью телеканалу «Енисей» Наталья Бахарева сообщила, что в Красноярском крае за неделю на 40% выросла заболеваемость ОРВИ.
Главный эпидемиолог краевого минздрава заявила, что больше всего новых пациентов среди жителей многоквартирных домов, у которых нет возможности самостоятельно регулировать температуру воздуха в жилых помещениях.
«В первую очередь, это Красноярск, где показатель „подскочил“ на 30% выше многолетнего уровня, Дивногорск — на 16%. На сегодняшний день состояние здоровья жителей Красноярского края зависит от того, насколько оперативно, в оптимальные сроки, начнется отопительный сезон».
По словам Натальи Бахаревой, одной из причин заболевания ОРВИ является переохлаждение, которое снижает иммунитет и повышает риски заразиться.