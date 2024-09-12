«Хвастаться нечем»: экспертов не впечатлил год работы губернатора Михаила Котюкова

Posted 12 сентября, 08:45
Published 12 сентября, 08:45
Modified 12 сентября, 09:17
Updated 12 сентября, 09:17
Некоторые оценивают прошедший год губернаторства Михаила Котюкова нейтрально. Проще говоря, год прошел никак. В частности, такого мнения придерживается медиадеятель Василий Дамов.
«Проблема в том, что сказать нечего. Есть отдельно Красноярский край с его жителями, который как-то кем-то управляется. И есть отдельно Михаил Михайлович Котюков, которого спрятали за семью дверями и замками, чтобы не дай Бог ни один живой человек у губернатора не спросил бы что-нибудь. Ну ок», — написал он в своем телеграм-канале.
Дамов полагает, что Михаил Котюков не оправдал надежд народа, что уже не впервые случается с красноярскими губернаторами:
«Уссу, чтобы проделать путь от „наконец-то нормальный губернатор“ до полного разочарования в глазах людей понадобилось (тут наша субъективная оценка) года 2. Ну, два с половиной. Михаил Михайлович справился меньше чем за год».
Схожего мнения придерживается политический консультант Алексей Аксютенко. По его мнению, губернатор Котюков имеет несколько системных проблем, которые негативно отражаются на его имидже. Меньшая из них — представление Михаила Котюкова в медиапространстве.
«Позиционируют губернатора совершенно отвратительно. Иногда, правда, есть проблески, вроде совещания по отопительному сезону; такие бы совещания да на регулярной основе, да в прямом эфире — и рейтинг губернатора бы существенно поправился. Однако трясина информационного недоразумения краевой инфополитики так тщательно изолирует эти самые проблески разумного позиционирования, что из-за этого они практически незаметны», — отмечает Аксютенко.
Главной же проблемой Котюкова, по мнению эксперта, остается кадровая политика. Аксютенко считает, что в аппарате губернатора нет четкой субординации и чиновники не понимают, кому подчиняться — самому Котюкову, его заместителю Сергею Пономаренко или вообще экс-губернатору, а ныне сенатору Александру Уссу.
«Именно из-за кадровых ошибок и растет ком управленческих проблем. Работать по-новому старая команда не может по определению. Да и зачем, если большинство решений как принимались в кабинете руководителя администрации губернатора, так и принимаются? Чиновники не знают, кого слушать: то ли губернатора, то ли Пономаренко, то ли сенатора Усса. Край управляется скорее по инерции, а инерция эта деструктивная».
По мнению Аксютенко, из-за этого разногласия и невозможности научить старую команду «работать по-новому» растут проблемы Красноярского края и его столицы:
«Процессы, которые привели на скамью подсудимых представителей краевого правительства, никуда не делись. Состояние, в которое в настоящее время пришла краевая столица, отчасти следствие этих процессов. Мэр города верит в своих покровителей и, как следствие, чувствует себя неприкасаемым. Безнаказанность порождает вседозволенность и лишает рациональности. В итоге — провал федерального проекта и недовольство красноярцев».
Алексей Аксютенко полагает, что губернатору пора изменить подход к кадрам и принимать более жесткие управленческие решения, иначе он так и останется депрессивной фигурой в политике.
«Годовщину на посту губернатора Михаил Котюков встречает не самым лучшим состоянием регионального управления. Губернатор аккуратен, даже излишне осторожен в принятии управленческих решений. Это оправдано на федеральном уровне. В текущей ситуации ему эту стратегию пора менять. Иначе ситуация будет только ухудшаться. И начать нужно с кадровых решений», — заключил эксперт.
На проблемы губернатора с кадрами указал и политолог Александр Чернявский. В разговоре с «Проспектом Мира» эксперт отметил, что кадровая политика стала самым уязвимым местом Котюкова на первом году работы губернатором:
«Команда правительства должна была быть более быстро сформирована, а не превратиться в затянувшийся на месяцы процесс. До сих пор в министерстве здравоохранения нет полноценного министра, только исполняющий обязанности. На мой взгляд, это работает на негатив в отношении Котюкова», — заметил Чернявский.
Тем не менее политолог отметил, что, по его мнению, команда Михаила Котюкова действительно работает по-новому (так звучал его предвыборный слоган). По словам Чернявского, хоть кабинет министров и не сильно изменился со времен Усса, работает аппарат по-другому.
«Я общаюсь с некоторыми людьми из Серого дома, все говорят, что у Котюкова совсем другой стиль, чем был у Усса и Толоконского. Это более жесткий стиль, в этом смысле безусловно присутствует трудоголизм губернатора и передается всем остальным. Многие [чиновники] работают и в выходные дни. Не берусь оценивать хорошо это или плохо, но мне кается, что в выходные люди должны все-таки отдыхать».
Что касается любви и доверия населения, то Александр Чернявский не взялся оценивать эти категории. По его словам, для этого нужна объективная социология. К примеру, можно было бы опросить людей и выяснить, сколько из них проголосовали бы за Котюкова сейчас — спустя год его работы.
Однако политолог обратил внимание на другие критерии работы губернатора:
«Самый объективный критерий это исполнение бюджета. И профицит, и деньги в казне есть. Другой вопрос, насколько они эффективно тратятся на решение проблем, которые реально волнуют людей. Здесь вопросы есть, я думаю, они есть во многих муниципалитетах, не только в Красноярске. Столица, понятное дело, сейчас на острие и на слуху».
Чернявский отметил, что красноярский губернатор, как и большинство других, ориентируется на федеральные запросы и тренды, просто у Котюкова это ярче выражено. Главным ориентиром служат распоряжения президента о социально-экономическом развитии края, они были отданы в августе 2023 года.
«В этом перечне много чего есть. Пока могу точно сказать, что точно все идет по графику и может даже с опережением развитие внутреннего туризма в крае. Если возьмем газификацию — здесь Котюкову трудно предъявить, потому что тема не то что федеральная, она международная. С точки зрения края там более-менее все сделано. А вот что касается метротрама, то все идет достаточно сложно, буксует, мы бесконечно отстаем по срокам. Если федеральный центр начнет спрашивать Котюкова, то ему придется искать объективные и субъективные причины, почему не все получается. Там задействованы федеральные деньги, это серьезный проект».
Что касается имиджа губернатора, то политолог отметил, что послевыборный спад «рок-н-ролльности» Котюкова закономерен. Для предвыборной кампании действуют одни правила, а на посту губернатора информационная политика формируется уже иначе. При этом заслужить сердца жителей края Котюков мог бы, проводя больше прямых эфиров с ответами на жалобы населения. Сейчас такие онлайн-встречи проводятся слишком редко и нерегулярно.