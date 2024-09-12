«Хвастаться нечем»: экспертов не впечатлил год работы губернатора Михаила Котюкова

«В этом перечне много чего есть. Пока могу точно сказать, что точно все идет по графику и может даже с опережением развитие внутреннего туризма в крае. Если возьмем газификацию — здесь Котюкову трудно предъявить, потому что тема не то что федеральная, она международная. С точки зрения края там более-менее все сделано. А вот что касается метротрама, то все идет достаточно сложно, буксует, мы бесконечно отстаем по срокам. Если федеральный центр начнет спрашивать Котюкова, то ему придется искать объективные и субъективные причины, почему не все получается. Там задействованы федеральные деньги, это серьезный проект».