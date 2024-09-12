Компания «Рустам Курмаев и партнеры» заявила об открытии налоговой практики

Елена Констандина специализируется на сопровождении выездных и камеральных налоговых проверок, налоговом консультировании, выявлении и оценке налоговых рисков. В прошлом она сотрудничала с компаниями «Большой четверки» и ведущими юридическими фирмами России. Основное внимание в своей профессиональной деятельности она уделяет разрешению налоговых споров, связанных с необоснованной налоговой выгодой. Елена занесена в индивидуальный рейтинг «Коммерсантъ» за 2023 год в категориях «Налоговые споры» и «Налоговое консультирование».