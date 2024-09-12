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Posted 12 сентября, 15:13

Published 12 сентября, 15:13

Modified 12 сентября, 15:16

Updated 12 сентября, 15:16

Компания «Рустам Курмаев и партнеры» заявила об открытии налоговой практики

Компания «Рустам Курмаев и партнеры» заявила об открытии налоговой практики

12 сентября 2024, 15:13
Фото: 1MI
Юридическая фирма «Рустам Курмаев и партнеры» сообщила о запуске нового направления — налоговой практики. Руководителем этого направления назначена Елена Констандина, эксперт с десятилетним опытом в области налоговых споров.

Елена Констандина специализируется на сопровождении выездных и камеральных налоговых проверок, налоговом консультировании, выявлении и оценке налоговых рисков. В прошлом она сотрудничала с компаниями «Большой четверки» и ведущими юридическими фирмами России. Основное внимание в своей профессиональной деятельности она уделяет разрешению налоговых споров, связанных с необоснованной налоговой выгодой. Елена занесена в индивидуальный рейтинг «Коммерсантъ» за 2023 год в категориях «Налоговые споры» и «Налоговое консультирование».

Рустам Курмаев отметил, что приход Елены в команду совпадает с ожидаемым ростом количества налоговых проверок в отношении бизнеса. Он выразил надежду на успешные и интересные проекты под её руководством.

Елена, в свою очередь, подчеркнула, что для нее большая честь работать в команде фирмы, обладающей заслуженной репутацией и высококвалифицированными специалистами.

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