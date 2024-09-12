prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 сентября, 10:14

Published 12 сентября, 10:14

Modified 13 сентября, 04:49

Updated 13 сентября, 04:49

Мастурбировавший перед пятилетним мальчиком красноярец умер в изоляторе

Мастурбировавший перед пятилетним мальчиком красноярец умер в изоляторе

12 сентября 2024, 10:14
Фото: kras_mash
В красноярском изоляторе умер мужчина, которого соседи обвинили в мастурбации перед 5-летним мальчиком.

Как сообщили в СК, предварительная причина смерти 62-летнего мужчины — сердечная недостаточность.

Его подозревали в «действиях сексуального характера, совершенных против лица, не достигшего 14-летнего возраста» (часть 4 статья 132 УК РФ).

По версии следователей, мужчина пил у знакомой. В какой-то момент он «решил удовлетворить свои сексуальные потребности» и «совершил иные действия сексуального характера» в отношении 5-летнего сына знакомой.

Соседи женщины сообщали «Проспекту Мира», что мужчина, по их информации, мастурбировал перед ребенком и трогал его. Люди утверждают, что в этот момент в квартире была мать мальчика и, увидев происходящее, она побежала просить помощи.

Читайте также:
Пристававшего к девочке в подъезде красноярца задержалиНеизвестные парни приставали к 15-летней девочке в Дивногорске«Выхватил руку и стал лизать»: в Гремячей гриве к девушкам приставал странный мужчина
#Владислав Савончик#Красноярск#Преступления#Судебное дело#Изолятор#Сексуальное насилие
Подпишитесь
Популярное