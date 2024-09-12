Мастурбировавший перед пятилетним мальчиком красноярец умер в изоляторе

Posted 12 сентября, 10:14
Published 12 сентября, 10:14
Modified 13 сентября, 04:49
Updated 13 сентября, 04:49
Как сообщили в СК, предварительная причина смерти 62-летнего мужчины — сердечная недостаточность.
Его подозревали в «действиях сексуального характера, совершенных против лица, не достигшего 14-летнего возраста» (часть 4 статья 132 УК РФ).
По версии следователей, мужчина пил у знакомой. В какой-то момент он «решил удовлетворить свои сексуальные потребности» и «совершил иные действия сексуального характера» в отношении 5-летнего сына знакомой.
Соседи женщины сообщали «Проспекту Мира», что мужчина, по их информации, мастурбировал перед ребенком и трогал его. Люди утверждают, что в этот момент в квартире была мать мальчика и, увидев происходящее, она побежала просить помощи.