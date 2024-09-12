Красноярские студенты стали вдвое чаще брать кредит на образование

По данным аналитиков «Сбера», август побил рекорды по спросу на образовательные кредиты в Сибири. За один месяц студенты оформили кредиты на более чем 506 миллионов рублей — это всего на 50 миллионов меньше, чем за все предыдущие семь месяцев.