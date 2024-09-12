Красноярские студенты стали вдвое чаще брать кредит на образование

Posted 12 сентября, 09:13
Published 12 сентября, 09:13
Modified 17 сентября, 09:49
Updated 17 сентября, 09:49
По данным аналитиков «Сбера», август побил рекорды по спросу на образовательные кредиты в Сибири. За один месяц студенты оформили кредиты на более чем 506 миллионов рублей — это всего на 50 миллионов меньше, чем за все предыдущие семь месяцев.
Наибольший объем кредитования приходится на Новосибирскую область и Красноярский край. Студенты из этих регионов профинансировали свое образование на 278 и 249 миллионов рублей соответственно. Всего же сибиряки взяли на обучение более миллиарда рублей.
Управляющий Красноярским отделением «Сбера» Антон Милютин объяснил это тем, что родители и студенты стали с меньшим подозрением относиться к такой форме кредитования и разглядели ее плюсы:
«Увеличение числа выдач образовательных кредитов в Красноярском крае говорит о том, что будущие студенты и их родители активнее стали интересоваться и изучать этот вид кредитования, перестали бояться и искать подводные камни. Для будущих студентов образовательный кредит — это уникальная возможность. Для того, чтобы понять все преимущества, достаточно просто подробно изучить его условия. Прежде всего — это возможность не откладывать свою мечту и получить желаемую специальность, если балов ЕГЭ не хватило для поступления на бюджет».
Условия образовательного кредита с поддержкой государства такие: сперва банк зачисляет сумму кредита на счет клиента, а потом сразу на счет образовательного учреждения. Снять и потратить эти средства нельзя. Совокупная процентная ставка по договору составляет 15,85% годовых, однако заемщику нужно будет выплачивать всего 3% годовых, оставшуюся сумму компенсирует государство.
Кроме того, по условиям программы, во время обучения и в течение 9 месяцев после выпуска можно оплачивать только проценты по кредиту — основная сумма погашается в срок до 15-ти лет. Узнать полные условия кредита на образование и подать заявку на оформление можно онлайн на официальном сайте Сбербанка.