Красноярцы жалуются на качество картошки, а в магазинах проблемы с поставками. Почему

Posted 12 сентября, 11:58
Published 12 сентября, 11:58
Modified 12 сентября, 12:00
Updated 12 сентября, 12:00
Владелица овощного магазина на рынке сказала «Проспекту Мира», что в этом году из-за обильных дождей собрали плохой урожай картофеля. Он быстро гниет и становится непригодным для продажи.
«Я продаю картофель по 25-35 рублей за один килограмм. Если цену поднять, боюсь, что его вообще перестанут покупать.
Есть продуктовая база, где килограмм картошки продают по 10 рублей, лишь бы поскорее от него избавиться, пока он не испортился».
Жительница Березовского района Елена в разговоре с «ПМ» подтвердила, что из-за обильных дождей, которые начались в конце августа, она не успела вовремя собрать урожай картофеля.
«Картофель, который я успела выкопать, перенасыщен влагой. После долгой термической обработки он по-прежнему остается сырым и невкусным.
С учетом того, что бабьего лета не предвидится, а по ночам с каждым днем становится все холоднее, боюсь, что в этом году я и моя семья останемся без картофеля».
Руководитель коммуникационного центра сети «Командор» Дмитрий Болотов заявил «ПМ», что из-за плохой погоды на рынке возникли временные проблемы с поставками. Дожди помешали многим фермерам вовремя собрать урожай.
«Мы надеемся, что погода улучшится, и к концу сентября на полках будет достаточное количество свежего картофеля, которого хватит на всех желающих».
Директор по внешним коммуникациям сети «Красный Яр» Таисия Голубева рассказала «Проспекту Мира», что в их магазинах есть несколько видов и сортов картофеля. Стоимость зависит от объема и категории. Но проблемы ожидаются.
«Если говорить о прогнозах, то высока вероятность того, что дождливая и резко начавшаяся осень с понижением ночных температур до нуля и ниже не позволит нашим фермерам выкопать весь урожай. И это в дальнейшем скажется на качестве и цене корнеплода. Но на данный момент критических проблем с картофелем мы не наблюдаем».