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Posted 12 сентября, 03:12

Published 12 сентября, 03:12

Modified 12 сентября, 07:10

Updated 12 сентября, 07:10

На трассе под Красноярском водитель грузовика насмерть сбил мужчину

На трассе под Красноярском водитель грузовика насмерть сбил мужчину

12 сентября 2024, 03:12
Фото: t.me/mvd_24
Под Красноярском грузовик насмерть сбил пожилого мужчину. Все случилось в Емельяновском районе.

В Госавтоинспекции сообщили, что смертельное ДТП произошло накануне вечером, 11 сентября, на трассе Красноярск-Енисейск.

Предварительно, 49-летний водитель грузовика «Фредлайнер» сбил 72-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

От полученных травм пенсионер погиб на месте. В ведомстве отмечают, что мужчина был в темной одежде без световозвращающих элементов. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

В соцсетях пользователи сообщают, что все произошло в районе деревни Старцево. Местные жители утверждают, что на том участке трассы нет освещения.

«Там вечером видимости ноль, хотя бы пешеходный могли минимально осветить», — говорит Сергей.
«Там вообще трасса тёмная, не говоря уже о пешеходном переходе», — добавляет Оксана.
«Там всегда страшно ехать ночью, если кто выскочит, не остановишься», — делится еще один пользователь.

До этого мы рассказывали о том, что в Красноярском крае выросло число аварий с пострадавшими. За первые шесть месяцев 2024 года количество ДТП стало больше на 4,9%.

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