На трассе под Красноярском водитель грузовика насмерть сбил мужчину

Posted 12 сентября, 03:12
Published 12 сентября, 03:12
Modified 12 сентября, 07:10
Updated 12 сентября, 07:10
В Госавтоинспекции сообщили, что смертельное ДТП произошло накануне вечером, 11 сентября, на трассе Красноярск-Енисейск.
Предварительно, 49-летний водитель грузовика «Фредлайнер» сбил 72-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
От полученных травм пенсионер погиб на месте. В ведомстве отмечают, что мужчина был в темной одежде без световозвращающих элементов. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.
В соцсетях пользователи сообщают, что все произошло в районе деревни Старцево. Местные жители утверждают, что на том участке трассы нет освещения.
«Там вечером видимости ноль, хотя бы пешеходный могли минимально осветить», — говорит Сергей.
«Там вообще трасса тёмная, не говоря уже о пешеходном переходе», — добавляет Оксана.
«Там всегда страшно ехать ночью, если кто выскочит, не остановишься», — делится еще один пользователь.
До этого мы рассказывали о том, что в Красноярском крае выросло число аварий с пострадавшими. За первые шесть месяцев 2024 года количество ДТП стало больше на 4,9%.