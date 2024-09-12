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Posted 12 сентября, 04:19

Published 12 сентября, 04:19

Modified 12 сентября, 04:19

Updated 12 сентября, 04:19

На Воронова на месте засыпанной ямы образовался новый провал

На Воронова на месте засыпанной ямы образовался новый провал

12 сентября 2024, 04:19
Фото: t.me/radio1028fm
В Красноярске на улице Воронова на месте ямы, которую несколько раз засыпали скальным грунтом, появился новый провал.

30 июля в «ЧП Красноярск» появился пост с фотографиями огромной ямы на Воронова. Асфальт провалился на проезжей части. В итоге яму засыпали скальным грунтом.

Спустя неделю на месте засыпанной ямы после дождя появились новые дыры.

Накануне, 11 сентября, в телеграм-канале «Красноярск Главный» сообщили, что на улице Воронова снова образовался провал. На опубликованной фотографии видно, что участок огородили.

Фото: t.me/radio1028fm

В управлении дорог и благоустройства (УДИБ) корреспонденту «ПМ» подтвердили, что на месте произошел повторный провал.

«Специалисты наблюдали за тем, произойдет ли повторный провал или нет. В итоге он все-таки произошел. Накануне участок повторно засыпали».

«Проспекту Мира» в УДИБ также сообщили, что на данный момент специалисты пытаются выяснить причину провала. После того, как они ее найдут и устранят, участок заасфальтируют.

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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Дороги#Воронова#УДИБ#Яма#Асфальт
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