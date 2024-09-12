На Воронова на месте засыпанной ямы образовался новый провал

Posted 12 сентября, 04:19
Published 12 сентября, 04:19
Modified 12 сентября, 04:19
Updated 12 сентября, 04:19
Накануне, 11 сентября, в телеграм-канале «Красноярск Главный» сообщили, что на улице Воронова снова образовался провал. На опубликованной фотографии видно, что участок огородили.
В управлении дорог и благоустройства (УДИБ) корреспонденту «ПМ» подтвердили, что на месте произошел повторный провал.
«Специалисты наблюдали за тем, произойдет ли повторный провал или нет. В итоге он все-таки произошел. Накануне участок повторно засыпали».
«Проспекту Мира» в УДИБ также сообщили, что на данный момент специалисты пытаются выяснить причину провала. После того, как они ее найдут и устранят, участок заасфальтируют.