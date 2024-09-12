Новая разработка ученых в области ИИ позволит улучшить интерфейс «мозг — компьютер»

Posted 12 сентября, 08:07
Published 12 сентября, 08:07
Modified 12 сентября, 08:07
Updated 12 сентября, 08:07
Как передает newkhakasiya.online, мозг одновременно управляет несколькими процессами и кодирует это все в схемы электрической активности, которые имеют достаточно сложную структуру.
Ученые разработали специальный алгоритм ИИ для выделения определенных паттернов из общего потока. Разработка может улучшить интерфейсы «мозг — компьютер» для парализованных людей, у которых нарушен процесс передачи мысленных команд мышцам. Такие интерфейсы декодируют запланированное движение напрямую из мозга, преобразуя в движение курсора или роботизированной руки.
Алгоритм определяет паттерны мозга, связанные с интересующим поведением, и изучает их в процессе обучения нейронной сети. Затем он изучает остальные паттерны, чтобы они не путали процесс.
Эксперты считают, что новую разработку можно будет использовать и в психиатрии, например для диагностики боли, депрессивных и подавленных состояний. Такой подход позволит более точно подбирать методы лечения для таких пациентов.