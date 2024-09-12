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Posted 12 сентября, 08:07

Published 12 сентября, 08:07

Modified 12 сентября, 08:07

Updated 12 сентября, 08:07

Новая разработка ученых в области ИИ позволит улучшить интерфейс «мозг — компьютер»

Новая разработка ученых в области ИИ позволит улучшить интерфейс «мозг — компьютер»

12 сентября 2024, 08:07
Фото: Изображение Midjourney
Ученые создали алгоритм искусственного интеллекта (ИИ), который разделяет паттерны мозга, ответственные за определенные действия. Результаты научной работы опубликованы в Nature Neuroscience.

Как передает newkhakasiya.online, мозг одновременно управляет несколькими процессами и кодирует это все в схемы электрической активности, которые имеют достаточно сложную структуру.

Ученые разработали специальный алгоритм ИИ для выделения определенных паттернов из общего потока. Разработка может улучшить интерфейсы «мозг — компьютер» для парализованных людей, у которых нарушен процесс передачи мысленных команд мышцам. Такие интерфейсы декодируют запланированное движение напрямую из мозга, преобразуя в движение курсора или роботизированной руки.

Алгоритм определяет паттерны мозга, связанные с интересующим поведением, и изучает их в процессе обучения нейронной сети. Затем он изучает остальные паттерны, чтобы они не путали процесс.

Эксперты считают, что новую разработку можно будет использовать и в психиатрии, например для диагностики боли, депрессивных и подавленных состояний. Такой подход позволит более точно подбирать методы лечения для таких пациентов.

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