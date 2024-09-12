Новая разработка ученых в области ИИ позволит улучшить интерфейс «мозг — компьютер»

Ученые разработали специальный алгоритм ИИ для выделения определенных паттернов из общего потока. Разработка может улучшить интерфейсы «мозг — компьютер» для парализованных людей, у которых нарушен процесс передачи мысленных команд мышцам. Такие интерфейсы декодируют запланированное движение напрямую из мозга, преобразуя в движение курсора или роботизированной руки.