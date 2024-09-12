Пристававшего к девочке в подъезде красноярца задержали

После этого мужчина сделал вид, что выходит из подъезда, однако, когда девочка подошла к лифту, он зашел в кабину вместе с ней. Спустя какое-то время мужчина вышел из лифта один и ушел. Как рассказали в СК, девочка закричала в лифте и спугнула мужчину.