Пристававшего к девочке в подъезде красноярца задержали

Posted 12 сентября, 10:04
Published 12 сентября, 10:04
Modified 12 сентября, 10:16
Updated 12 сентября, 10:16
Видео опубликовали в пабликах. На кадрах видно, как мужчина зашел в подъезд вслед за школьницей, неожиданно поднял ее и опустил. В итоге испугавшаяся девочка отбежала в сторону.
После этого мужчина сделал вид, что выходит из подъезда, однако, когда девочка подошла к лифту, он зашел в кабину вместе с ней. Спустя какое-то время мужчина вышел из лифта один и ушел. Как рассказали в СК, девочка закричала в лифте и спугнула мужчину.
Подозреваемого проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.
Против него возбудили уголовное дело по статье «иные действия сексуального характера, совершенные с использованием беспомощного состояния потерпевшего, не достигшего 14-летнего возраста».