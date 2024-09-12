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Posted 12 сентября, 10:04

Published 12 сентября, 10:04

Modified 12 сентября, 10:16

Updated 12 сентября, 10:16

Пристававшего к девочке в подъезде красноярца задержали

Пристававшего к девочке в подъезде красноярца задержали

12 сентября 2024, 10:04
Фото: vk.com/krsk_solnechny
В Красноярске задержали мужчину, который приставал к 8-летней девочке в одном из домов на улице 60 лет Образования СССР. Против него возбудили уголовное дело.

Видео опубликовали в пабликах. На кадрах видно, как мужчина зашел в подъезд вслед за школьницей, неожиданно поднял ее и опустил. В итоге испугавшаяся девочка отбежала в сторону.

После этого мужчина сделал вид, что выходит из подъезда, однако, когда девочка подошла к лифту, он зашел в кабину вместе с ней. Спустя какое-то время мужчина вышел из лифта один и ушел. Как рассказали в СК, девочка закричала в лифте и спугнула мужчину.

Видео: vk.com/krsk_solnechny.

Подозреваемого проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Против него возбудили уголовное дело по статье «иные действия сексуального характера, совершенные с использованием беспомощного состояния потерпевшего, не достигшего 14-летнего возраста».

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