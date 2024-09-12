В Академе школьный туалет 9 месяцев закрыт из-за грибка. Он пророс в соседний класс

Posted 12 сентября, 12:10
Published 12 сентября, 12:10
Modified 12 сентября, 12:12
Updated 12 сентября, 12:12
О проблемах в здании начальной школы гимназии №13 «Академ» «Проспекту Мира» рассказала мама одного из учеников.
По словам женщины, в прошлом году кабинет 1-03, в котором учились дети, закрыли на ремонт из-за плесени на стене и полу.
«Каждую неделю обещают сдать кабинет. По факту к ремонту приступили в конце лета и, видимо, забросили. Туалет, который находится рядом с кабинетом, так же не работает».
Красноярка отмечает, что еще одной проблемой начальной школы является текучка и нехватка учителей.
Мама младшеклассника говорит, классной руководительнице ее ребенка второй год приходится работать в две смены и вести два класса.
Корреспондент «ПМ» связался с руководством гимназии №13 «Академ». Один из заместителей директора заявила, что «информация не соответствует действительности» и попросила обратиться в управление образования.
В ведомстве «Проспекту Мира» сообщили, что кабинет 1-03 в здании начальной школы был закрыт на ремонт 4 декабря 2023 года из-за образовавшегося грибка на стене кабинета смежной со стеной туалета.
В управлении образования пояснили, что в июне этого года учебному заведению предоставили локально-сметный расчёт на ремонт кабинета и туалета, а также выделили финансирование на проведение ремонта.
«5 сентября состоялись торги, и был определён подрядчик. Окончание работ по договору — 13 сентября 2024 года. 16 сентября планируется провести приемку выполненных работ в обоих помещениях. Туалетов в здании начальной школы достаточно на всех этажах».
Что касается информации о нехватки учителей, то в управлении заявили, что в начальной школе педагогический состав укомплектован в полном объёме.
«В старшей — есть открытые вакансии, однако образовательный процесс не нарушен и учебная нагрузка даётся в полном объёме по всем предметам. На сегодняшний день руководство учреждения ищет достойные кандидатуры на должности педагогов, в ближайшее время все вакансии будут закрыты», — резюмировали в ведомстве.