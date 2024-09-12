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Posted 12 сентября, 06:44

Published 12 сентября, 06:44

Modified 13 сентября, 07:20

Updated 13 сентября, 07:20

В каждой школе Красноярского края установили 9-метровые флагштоки

В каждой школе Красноярского края установили 9-метровые флагштоки

12 сентября 2024, 06:44
Фото: krao.ru
Во всех школах Красноярского края появились девятиметровые флагштоки с флагами России.

Как сообщили в министерстве образования края, учреждения получили новые комплекты главных госсимволов РФ. В комплект входят уличный флагшток длиной 9 метров на бетонном основании, настольный флажок, протокольный флаг, герб большой и герб малый.

На эти цели в 2023 и 2024 года из федерального бюджета выделили более 58 миллионов рублей.

В министерстве отметили, что с прошлого года во всех российских школах учебная неделя начинается с торжественной церемонии поднятия флага и исполнения гимна РФ.

  • Ранее мы рассказывали об новых изменениях в школах. В их числе, появление нового предмета «Основы безопасности и защита Родины».
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