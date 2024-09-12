В каждой школе Красноярского края установили 9-метровые флагштоки

Posted 12 сентября, 06:44
Published 12 сентября, 06:44
Modified 13 сентября, 07:20
Updated 13 сентября, 07:20
Как сообщили в министерстве образования края, учреждения получили новые комплекты главных госсимволов РФ. В комплект входят уличный флагшток длиной 9 метров на бетонном основании, настольный флажок, протокольный флаг, герб большой и герб малый.
На эти цели в 2023 и 2024 года из федерального бюджета выделили более 58 миллионов рублей.
В министерстве отметили, что с прошлого года во всех российских школах учебная неделя начинается с торжественной церемонии поднятия флага и исполнения гимна РФ.