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Posted 12 сентября, 06:43

Published 12 сентября, 06:43

Modified 12 сентября, 06:45

Updated 12 сентября, 06:45

В Красноярске выбирают лучших машинистов, диспетчеров и строителей железной дороги

В Красноярске выбирают лучших машинистов, диспетчеров и строителей железной дороги

12 сентября 2024, 06:43
Фото: Пресс-служба ОАО «РЖД»
В Красноярске стартовал региональный этап Чемпионата профессионалов «РЖД». В нем участвуют 425 сотрудников красноярской магистрали разных специальностей: машинисты, проводники, энергетики, строители.

Всего чемпионат охватывает 37 компетенций сотрудников железной дороги. Это работа с пассажирами и грузоотправителями, техническое содержание и эксплуатация подвижного состава, путей, контактной сети, инженерных сооружений.

Фото: Пресс-служба ОАО «РЖД»

Кроме того, рассказали в компании, Красноярск стал пилотной площадкой для первого в истории «РЖД» соревнования поездных диспетчеров. Специалисты показывают свои навыки в управлении движением поездов на станциях и перегонах.

Фото: Пресс-служба ОАО «РЖД»

Жюри будет оценивать не просто навыки специалистов, но и их умение ориентироваться в нестандартных ситуациях, а главное — работать в команде для достижения поставленной цели. В конкурсах профессионального мастерства задействованы около 20 площадок «КрасЖД», а победители регионального этапа чемпионата представят красноярскую магистраль в финале, который пройдет в Екатеринбурге.

#Красноярск#Транспорт#Железная дорога#Соревнования#РЖД
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