В Красноярске выбирают лучших машинистов, диспетчеров и строителей железной дороги

Жюри будет оценивать не просто навыки специалистов, но и их умение ориентироваться в нестандартных ситуациях, а главное — работать в команде для достижения поставленной цели. В конкурсах профессионального мастерства задействованы около 20 площадок «КрасЖД», а победители регионального этапа чемпионата представят красноярскую магистраль в финале, который пройдет в Екатеринбурге.