В Красноярске выбирают лучших машинистов, диспетчеров и строителей железной дороги

Posted 12 сентября, 06:43
Published 12 сентября, 06:43
Modified 12 сентября, 06:45
Updated 12 сентября, 06:45
Всего чемпионат охватывает 37 компетенций сотрудников железной дороги. Это работа с пассажирами и грузоотправителями, техническое содержание и эксплуатация подвижного состава, путей, контактной сети, инженерных сооружений.
Кроме того, рассказали в компании, Красноярск стал пилотной площадкой для первого в истории «РЖД» соревнования поездных диспетчеров. Специалисты показывают свои навыки в управлении движением поездов на станциях и перегонах.
Жюри будет оценивать не просто навыки специалистов, но и их умение ориентироваться в нестандартных ситуациях, а главное — работать в команде для достижения поставленной цели. В конкурсах профессионального мастерства задействованы около 20 площадок «КрасЖД», а победители регионального этапа чемпионата представят красноярскую магистраль в финале, который пройдет в Екатеринбурге.