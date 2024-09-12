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Posted 12 сентября, 01:12

Published 12 сентября, 01:12

Modified 12 сентября, 08:00

Updated 12 сентября, 08:00

В Красноярске директора дома детства подозревают в махинациях с премиями

В Красноярске задержали директора дома детства. За что?

12 сентября 2024, 01:12
Фото: t.me/krpronws

В Красноярске директора дома детства подозревают в махинациях с премиями

В Красноярске задержали директора Дома детства и юношества №2. Она подозревается в махинациях с выплатами премий своим подчиненным.

По версии следствия, с сентября 2023 по март 2024 года руководитель учреждения допобразования подделывала протоколы голосования комиссии по премированию.

В ведомстве заявляют, что подозреваемая увеличила размер стимулирующих выплат трем подчиненным и заставляла отдавать ей часть суммы. Деньги сотрудники переводили на карту и отдавали наличными.

Видео: t.me/krpronws.

В общей сложности руководитель учреждения незаконно получила больше 300 тысяч рублей. В отношении директора завели дело о мошенничестве с использованием служебного положения (часть 3 статья 159 УК РФ).

Подозреваемую задержали на рабочем месте.

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