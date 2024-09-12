В Красноярске задержали директора дома детства. За что?

Posted 12 сентября, 01:12
Published 12 сентября, 01:12
Modified 12 сентября, 08:00
Updated 12 сентября, 08:00
По версии следствия, с сентября 2023 по март 2024 года руководитель учреждения допобразования подделывала протоколы голосования комиссии по премированию.
В ведомстве заявляют, что подозреваемая увеличила размер стимулирующих выплат трем подчиненным и заставляла отдавать ей часть суммы. Деньги сотрудники переводили на карту и отдавали наличными.
В общей сложности руководитель учреждения незаконно получила больше 300 тысяч рублей. В отношении директора завели дело о мошенничестве с использованием служебного положения (часть 3 статья 159 УК РФ).
Подозреваемую задержали на рабочем месте.