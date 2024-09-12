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Posted 12 сентября, 04:12

Published 12 сентября, 04:12

Modified 12 сентября, 04:45

Updated 12 сентября, 04:45

В Красноярском крае женщина пыталась поймать мужа на измене и разбилась с высоты

В Красноярском крае женщина пыталась поймать мужа на измене и разбилась с высоты

12 сентября 2024, 04:12
Фото: Kras Mash
В Лесосибирске Красноярского края женщина следила за мужем, которого подозревала в измене, и сорвалась со второго этажа.

Как сообщает Kras Mash со ссылкой на очевидцев, женщина отследила мужа до квартиры и залезла на второй этаж, чтобы подсмотреть в окно.

Одной ногой она оперлась на подоконник, второй — на вмонтированную в стену антенну, и просунулась в форточку. Спустя некоторое время антенна сломалась, женщина упала спиной на асфальт. Несмотря на небольшую высоту, она получила серьезные травмы.

Видео: Kras Mash.

В полиции сообщили, что женщине 36 лет. Ее смерть не носит криминальный характер.

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