В Красноярском крае женщина пыталась поймать мужа на измене и разбилась с высоты

Posted 12 сентября, 04:12
Published 12 сентября, 04:12
Modified 12 сентября, 04:45
Updated 12 сентября, 04:45
Как сообщает Kras Mash со ссылкой на очевидцев, женщина отследила мужа до квартиры и залезла на второй этаж, чтобы подсмотреть в окно.
Одной ногой она оперлась на подоконник, второй — на вмонтированную в стену антенну, и просунулась в форточку. Спустя некоторое время антенна сломалась, женщина упала спиной на асфальт. Несмотря на небольшую высоту, она получила серьезные травмы.
В полиции сообщили, что женщине 36 лет. Ее смерть не носит криминальный характер.