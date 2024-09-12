В Красноярском крае женщина пыталась поймать мужа на измене и разбилась с высоты

Одной ногой она оперлась на подоконник, второй — на вмонтированную в стену антенну, и просунулась в форточку. Спустя некоторое время антенна сломалась, женщина упала спиной на асфальт. Несмотря на небольшую высоту, она получила серьезные травмы.