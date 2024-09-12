В начале отопительного сезона в некоторых домах Красноярска не будет тепла

Как сообщил мэр Владислав Логинов, на заполнение сетей необходимо некоторое время. В некоторых зданиях завоздушиваются трубы, и воздух в системе не пропускает тепло. Если через несколько дней после начала отопительного сезона, батареи остаются холодными, нужно обратиться в управляющую компанию.