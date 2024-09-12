prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 сентября, 04:21

Published 12 сентября, 04:21

Modified 12 сентября, 05:47

Updated 12 сентября, 05:47

В начале отопительного сезона в некоторых домах Красноярска не будет тепла

В начале отопительного сезона в некоторых домах Красноярска не будет тепла

12 сентября 2024, 04:21
Фото: 1MI
В Красноярске 12 сентября начали включать отопление, однако не во всех домах появится тепло сегодня.

Как сообщил мэр Владислав Логинов, на заполнение сетей необходимо некоторое время. В некоторых зданиях завоздушиваются трубы, и воздух в системе не пропускает тепло. Если через несколько дней после начала отопительного сезона, батареи остаются холодными, нужно обратиться в управляющую компанию.

В «Сибирской генерирующей компании» заявили, что систему будут запускать поэтапно, «чтобы в течение 14 дней подать тепло всему городу».

Обычно отопительный сезон начинается во второй половине сентября, но в этом году он стартовал 12 сентября — это самое раннее подключение за последние года.

  • Ранее главный эпидемиолог министерства здравоохранения края Наталья Бахарева заявила, что отсутствие тепла в квартирах стало одной из причин подъема заболеваемости ОРВИ.
Читайте также:
Какая погода будет в Красноярске осенью 2024 года. Вот прогноз
#Владислав Савончик#Красноярск#Управляющая компания#Тепло#Отопительный сезон
Подпишитесь
Популярное