В начале отопительного сезона в некоторых домах Красноярска не будет тепла

Posted 12 сентября, 04:21
Published 12 сентября, 04:21
Modified 12 сентября, 05:47
Updated 12 сентября, 05:47
Как сообщил мэр Владислав Логинов, на заполнение сетей необходимо некоторое время. В некоторых зданиях завоздушиваются трубы, и воздух в системе не пропускает тепло. Если через несколько дней после начала отопительного сезона, батареи остаются холодными, нужно обратиться в управляющую компанию.
В «Сибирской генерирующей компании» заявили, что систему будут запускать поэтапно, «чтобы в течение 14 дней подать тепло всему городу».
Обычно отопительный сезон начинается во второй половине сентября, но в этом году он стартовал 12 сентября — это самое раннее подключение за последние года.