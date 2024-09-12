В центре Красноярска стали эвакуировать машины после пожара в медсанчасти МВД

Как сообщили в полиции, на водителей составили протоколы за нарушение правил стоянки, «повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств» (часть 4 статьи 12.19 КоАП РФ). Автомобили, водителей которых не оказалось на месте, увезли на спецстоянку.