В центре Красноярска стали эвакуировать машины после пожара в медсанчасти МВД

Posted 12 сентября, 11:55
Published 12 сентября, 11:55
Modified 13 сентября, 07:20
Updated 13 сентября, 07:20
Как сообщили в полиции, на водителей составили протоколы за нарушение правил стоянки, «повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств» (часть 4 статьи 12.19 КоАП РФ). Автомобили, водителей которых не оказалось на месте, увезли на спецстоянку.
Вчера, 11 сентября, на улице Карла Маркса, 128 загорелось здание медсанчасти МВД. Проезд пожарной техники был осложнён из-за припаркованных автомобилей.
Улицу Карла Маркса перекрыли на некоторых участках из-за строительства метро, поэтому на дороге организовали парковку, местами стихийную. Ранее «Проспект Мира» посмотрел и рассказал, что сделали там за месяц.