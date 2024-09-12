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Posted 12 сентября, 11:55

Published 12 сентября, 11:55

Modified 13 сентября, 07:20

Updated 13 сентября, 07:20

В центре Красноярска стали эвакуировать машины после пожара в медсанчасти МВД

В центре Красноярска стали эвакуировать машины после пожара в медсанчасти МВД

12 сентября 2024, 11:55
Фото: МВД 24
На улице Карла Маркса в Красноярске стали эвакуировать стихийно припаркованные машины.

Как сообщили в полиции, на водителей составили протоколы за нарушение правил стоянки, «повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств» (часть 4 статьи 12.19 КоАП РФ). Автомобили, водителей которых не оказалось на месте, увезли на спецстоянку.

Фото: prmira.ru

Вчера, 11 сентября, на улице Карла Маркса, 128 загорелось здание медсанчасти МВД. Проезд пожарной техники был осложнён из-за припаркованных автомобилей.

Улицу Карла Маркса перекрыли на некоторых участках из-за строительства метро, поэтому на дороге организовали парковку, местами стихийную. Ранее «Проспект Мира» посмотрел и рассказал, что сделали там за месяц.

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#Владислав Савончик#Красноярск#Пожар#Полиция#Эвакуация#Столкновение#Парковка
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