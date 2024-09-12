Вечно закрытые новые туалеты в Красноярске открыли. Надолго ли?

Posted 12 сентября, 08:46
Published 12 сентября, 08:46
Modified 12 сентября, 12:49
Updated 12 сентября, 12:49
Новые туалеты открыли 9 мая на Ярыгинской набережной и на левобережной набережной — напротив гостиницы «Огни Енисея» и под вантовым мостом. Замруководителя администрации губернатора края Юлия Филатова (Верхушина) назвала появление туалетов «знаменательным событием».
Уже вечером некоторые жители сообщали, что туалеты на набережных не работают. Сантехник, который ремонтировал один из туалетов, заявил «Проспекту Мира», что такой туалет «проще заново построить, чем прочистить». В течение нескольких дней туалеты закрывали и открывали. В итоге они простояли закрытыми все лето.
Красноярцы писали жалобы в соцсетях, в частности мэру Владиславу Логинову. В «Красгорпарке» сообщали «ПМ», что специалисты «проводят отладку систем».
Корреспондент «ПМ» заметил 10 сентября, что туалет на Ярыгинской набережной открыли. В «Туристическом информационном центре» (ТИЦ) сообщили «ПМ», что все туалеты открыты, но могут быть небольшие проблемы, потому что «это не просто туалеты» — в них используются вакуумные механизмы.
«Они работают в штатном режиме, но могут небольшие моменты возникать из-за новой пневмосистемы», — рассказали нам в ТИЦ.
Специалист заявил, что закрываться на такой большой срок туалеты уже не будут, если не произойдут «глобальные технические проблемы». На вопрос о том, почему туалеты не могли сделать все лето, нам ответить не смогли.