111 лет назад в Красноярске появился первый водопровод

Спустя 111 лет протяженность сетей холодного водоснабжения, включая пригородные районы, превышает 1,3 тысячи километров, на которых установлено 15 тысяч колодцев. Мощность первого водозабора выросла в сто с лишним раз до 25 тысячи кубометров, а всего уже с семи водозаборов в город ежедневно подается более 355 тысяч кубических метров питьевой воды.