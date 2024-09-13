111 лет назад в Красноярске появился первый водопровод

Posted 13 сентября, 03:41
Published 13 сентября, 03:41
Modified 13 сентября, 04:52
Updated 13 сентября, 04:52
Тогда газета «Енисейская мысль» написала, что фонтан водопровода дал струю в горизонтальном направлении длиной 21 сажень (44,8 метра) и в вертикальном направлении 15 саженей (32 метра).
Первоначально водопровод был построен из деревянных труб. Его длина составляла 12 километров с 90 смотровыми колодцами. Производительность водозабора на острове Посадном составляла 240 кубометров.
Спустя 111 лет протяженность сетей холодного водоснабжения, включая пригородные районы, превышает 1,3 тысячи километров, на которых установлено 15 тысяч колодцев. Мощность первого водозабора выросла в сто с лишним раз до 25 тысячи кубометров, а всего уже с семи водозаборов в город ежедневно подается более 355 тысяч кубических метров питьевой воды.
«За минувший век предприятие, обслуживающее городской водопровод, меняло название восемь раз, но каждое поколение красноярских водопроводчиков, а сейчас сотрудники компании „КрасКом“, продолжают дело, начатое первыми инженерами, построившими в нашем городе водопроводно-электрическую станцию, — дают красноярцам вкусную енисейскую воду. Как и сто лет назад, красноярский водопровод является одним из стратегически важных объектов инфраструктуры городской системы жизнеобеспечения, ведь от его надежной работы зависти комфортный быт горожан», — рассказал генеральный директор «Краском» Олег Гончеров.
«Краском» инвестировал в обновление инфраструктуры водопроводно-канализационного хозяйства Красноярска за годы своей деятельности более 10 млрд рублей.