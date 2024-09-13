Два поселка могут навсегда исчезнуть с карты Красноярского края

Posted 13 сентября, 06:18
Published 13 сентября, 06:18
Modified 13 сентября, 07:33
Updated 13 сентября, 07:33
На сайте правительства Красноярского края появилось постановление о создании специальной комиссии. Она рассмотрит вопрос о прекращении существования двух поселков — Сосновый и Теплый Ключ.
По итогам всероссийской переписи населения, в Сосновом в 1989 году жили 46 человек, в 2002 — 4, на данный момент там никого не осталось.
В Теплом ключе в 1989 году было около 230 жителей, в 2002 году в населенном пункте жили 25 человек, в 2010 — 6.
Комиссия должна составить акты, в которых есть доказательства того, что в поселках больше 3 лет не было зарегистрировано ни одного человека по месту жительства.
Кроме того, в актах должны быть «мотивированные выводы» о том, что в ближайшие годы нет оснований для восстановления поселков Сосновый и Теплый ключ.