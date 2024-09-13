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Posted 13 сентября, 06:18

Published 13 сентября, 06:18

Modified 13 сентября, 07:33

Updated 13 сентября, 07:33

Два поселка могут навсегда исчезнуть с карты Красноярского края

Два поселка могут навсегда исчезнуть с карты Красноярского края

13 сентября 2024, 06:18
Фото: 1MI
С карты Красноярского края навсегда могут исчезнуть два поселка. Населенные пункты расположены в Абанском районе.

На сайте правительства Красноярского края появилось постановление о создании специальной комиссии. Она рассмотрит вопрос о прекращении существования двух поселков — Сосновый и Теплый Ключ.

По итогам всероссийской переписи населения, в Сосновом в 1989 году жили 46 человек, в 2002 — 4, на данный момент там никого не осталось.

В Теплом ключе в 1989 году было около 230 жителей, в 2002 году в населенном пункте жили 25 человек, в 2010 — 6.

Комиссия должна составить акты, в которых есть доказательства того, что в поселках больше 3 лет не было зарегистрировано ни одного человека по месту жительства.

Кроме того, в актах должны быть «мотивированные выводы» о том, что в ближайшие годы нет оснований для восстановления поселков Сосновый и Теплый ключ.

#Никита Алексеев#Люди#Общество#Красноярский край#Абанский район#Правительство края#Жители
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