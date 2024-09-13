«Как будто машинное масло подпалили»: в Красноярске испортился воздух

По данным портала Nebo.Live, больше всего воздух загрязнен на Партизана Железняка, Алексеева, Петра Подзолкова, Мате Залки, 78-й Добровольческой бригады, Красной Армии, Горького и Менжинского, Белинского, Калинина, Киренского, Ярыгинской набережной и в Школьном переулке.