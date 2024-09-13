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Posted 13 сентября, 03:38

Published 13 сентября, 03:38

Modified 13 сентября, 04:46

Updated 13 сентября, 04:46

Красноярцы жалуются на неприятный запах гари в городе

«Как будто машинное масло подпалили»: в Красноярске испортился воздух

13 сентября 2024, 03:38
Фото: prmira.ru

Красноярцы жалуются на неприятный запах гари в городе

Сегодня, 13 сентября, в Красноярске ухудшилось состояние воздуха. Рассказываем, где дышится хуже всего.

Сотрудник «Проспекта Мира» рассказал, что с утра в городе ощущается неприятный запах.

«В центре ощущается запах гари. Как будто машинное масло подпалили».

Жители Академгородка, Взлетки и Северного в соцсетях так же жалуются на запах гари.

По данным портала Nebo.Live, больше всего воздух загрязнен на Партизана Железняка, Алексеева, Петра Подзолкова, Мате Залки, 78-й Добровольческой бригады, Красной Армии, Горького и Менжинского, Белинского, Калинина, Киренского, Ярыгинской набережной и в Школьном переулке.

Фото: nebo.live/ru/krs

Датчики минэкологии при этом фиксируют загрязнение в районе улицы Мате Залки. Сообщается, что датчики зафиксировали превышение по сероводороду в 1.675 раза.

Фото: krasecology.ru/

Также небольшие загрязнения есть на Львовской, Павлова, Авиационной и на Солнечном бульваре.

На сайте Среднесибирского УГМС опубликован прогноз, согласно которому в Красноярске ожидается загрязнение воздуха с 19 часов 12 сентября до 19 часов 13 сентября.

«Проспект Мира» обратился за комментарием в минэкологии края. Однако оперативно получить ответ не удалось.

  • Ранее мы рассказывали, что сегодня, 13 сентября, Красноярск накрыл густой туман. Из-за этого в аэропорту задержали 7 рейсов.
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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Экология#Красноярск#Воздух#Качество воздуха#Загрязнение воздуха
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