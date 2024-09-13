«Как будто машинное масло подпалили»: в Красноярске испортился воздух

Posted 13 сентября, 03:38
Published 13 сентября, 03:38
Modified 13 сентября, 04:46
Updated 13 сентября, 04:46
Сотрудник «Проспекта Мира» рассказал, что с утра в городе ощущается неприятный запах.
«В центре ощущается запах гари. Как будто машинное масло подпалили».
Жители Академгородка, Взлетки и Северного в соцсетях так же жалуются на запах гари.
По данным портала Nebo.Live, больше всего воздух загрязнен на Партизана Железняка, Алексеева, Петра Подзолкова, Мате Залки, 78-й Добровольческой бригады, Красной Армии, Горького и Менжинского, Белинского, Калинина, Киренского, Ярыгинской набережной и в Школьном переулке.
Датчики минэкологии при этом фиксируют загрязнение в районе улицы Мате Залки. Сообщается, что датчики зафиксировали превышение по сероводороду в 1.675 раза.
Также небольшие загрязнения есть на Львовской, Павлова, Авиационной и на Солнечном бульваре.
На сайте Среднесибирского УГМС опубликован прогноз, согласно которому в Красноярске ожидается загрязнение воздуха с 19 часов 12 сентября до 19 часов 13 сентября.
«Проспект Мира» обратился за комментарием в минэкологии края. Однако оперативно получить ответ не удалось.