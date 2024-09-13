Красноярец хотел расправиться с должником и дал миллион полицейскому

На мужчину повесили дело за вымогательство, при этом оснований для этого не было. Вскоре преступная схема вскрылась сотрудниками ФСБ. Решение о возбуждении дела отменили, мужчину отпустили, а полицейского арестовали. Против него возбудили уголовное дело за получение взятки в крупном размере (пункт «в» части 5 статьи 290 УК РФ).