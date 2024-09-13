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Posted 13 сентября, 10:23

Published 13 сентября, 10:23

Modified 13 сентября, 10:26

Updated 13 сентября, 10:26

Красноярец хотел расправиться с должником и дал миллион полицейскому

Красноярец хотел расправиться с должником и дал миллион полицейскому

13 сентября 2024, 10:23
Фото: 1MI
В Красноярске старшего оперуполномоченного управления уголовного розыска подозревают в получении взятки.

По версии следствия, в апреле полицейский получил миллион рублей от своего знакомого, который владеет финансово-кредитной организацией. За взятку оперативник пообещал «оказать содействие в возбуждении уголовного дела о вымогательстве» против должника. Так бизнесмен хотел «решить спорные вопросы».

На мужчину повесили дело за вымогательство, при этом оснований для этого не было. Вскоре преступная схема вскрылась сотрудниками ФСБ. Решение о возбуждении дела отменили, мужчину отпустили, а полицейского арестовали. Против него возбудили уголовное дело за получение взятки в крупном размере (пункт «в» части 5 статьи 290 УК РФ).

Ведется расследование. В полиции организовали служебную проверку. При подтверждении вины оперативника уволят из органов внутренних дел, а его руководителей «привлекут к строгой дисциплинарной ответственности».

  • Ранее начальника тыла Сибирского юридического института МВД задержали в Красноярске. Его подозревают в получении взяток при организации питания.
  • Еще на этой неделе стало известно о задержании замначальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД края. По версии следствия, он брал взятки криптой.
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#Владислав Савончик#Взятка#МВД
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