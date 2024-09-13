Красноярец хотел расправиться с должником и дал миллион полицейскому

Posted 13 сентября, 10:23
Published 13 сентября, 10:23
Modified 13 сентября, 10:26
Updated 13 сентября, 10:26
По версии следствия, в апреле полицейский получил миллион рублей от своего знакомого, который владеет финансово-кредитной организацией. За взятку оперативник пообещал «оказать содействие в возбуждении уголовного дела о вымогательстве» против должника. Так бизнесмен хотел «решить спорные вопросы».
На мужчину повесили дело за вымогательство, при этом оснований для этого не было. Вскоре преступная схема вскрылась сотрудниками ФСБ. Решение о возбуждении дела отменили, мужчину отпустили, а полицейского арестовали. Против него возбудили уголовное дело за получение взятки в крупном размере (пункт «в» части 5 статьи 290 УК РФ).
Ведется расследование. В полиции организовали служебную проверку. При подтверждении вины оперативника уволят из органов внутренних дел, а его руководителей «привлекут к строгой дисциплинарной ответственности».