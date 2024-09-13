Красноярские железнодорожники перевели на «цифру» главную станцию в Восточном Саяне

Posted 13 сентября, 09:52
Published 13 сентября, 09:52
Modified 13 сентября, 09:56
Updated 13 сентября, 09:56
Специалисты КрасЖД рассказали, что станция Кошурниково выполняет важнейшую функцию, находясь в центре Козинского перевала длиной 41 километр — от Кошурников до Щетинкино. Набор высоты там составляет 14 метров на километр пути, то есть 1,4%.
Груженые составы, идущие на восток, преодолевают этот участок с трудом. Поэтому станция Кошурниково обеспечена специальными локомотивами-«толкачами», которые помогают поездам подниматься в гору.
Всего на цифровое управление перевели 64 поездных и маневровых светофора и 55 стрелочных переводов. Переход на «цифру», отметили в КрасЖД, позволит автоматизировать процесс управления движением поездов и маневровой работой станции Кошурниково.
Это только часть модернизации. На перегонах Кошурниково — 570 км и Разъезд 557 км — Кошурниково КрасЖД строятся вторые главные пути, чтобы повысить проходимость участка.
На станции уже смонтировали 15 новых стрелочных переводов, установили новые светодиодные светофоры, а также проложили 108 километров кабельных сетей связи и энергообеспечения. Протяженность половины приемоотправочных путей станции увеличили до 1,2 километра, что позволит ей принимать поезда повышенной массы и длины.
Сейчас ведутся работы по удлинению еще 4-х приемоотправочных путей и укладке 11 новых стрелочных переводов. Почти закончено строительство двух новых тупиковых путей протяженностью 529 и 112 метров, предназначенных для отстоя локомотивов-«толкачей».
«Станция Кошурниково расположена на горно-таежном участке, который можно назвать одним из самых сложных на всем направлении. До переключения на новое оборудование она функционировала на пределе своих возможностей. Сейчас не только обеспечена бесперебойная работа железнодорожной автоматики, но и создан потенциал для дальнейшего технического развития. Завершить основные этапы модернизации станции планируем до конца 2024 года одновременно с открытием двухпутного движения на прилегающем перегоне Разъезд 557 км — Кошурниково. Это позволит ликвидировать еще одно узкое место на Южном ходу», — рассказал начальник КрасЖД Алексей Туманин.
По расчетам КрасЖД, после окончания модернизации пропускная способность самой станции и перегона Разъезд 557 км — Кошурниково увеличится на 80%.