Красноярские железнодорожники перевели на «цифру» главную станцию в Восточном Саяне

На станции уже смонтировали 15 новых стрелочных переводов, установили новые светодиодные светофоры, а также проложили 108 километров кабельных сетей связи и энергообеспечения. Протяженность половины приемоотправочных путей станции увеличили до 1,2 километра, что позволит ей принимать поезда повышенной массы и длины.