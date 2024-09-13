Красноярского врача лишили гражданства РФ за уклонение от армии. Читаем приговор

Из приговора следует, что летом 2022 года Каримов окончил КрасГМУ. Затем работал врачом. В 2023 году отдел кадров больницы потребовал от Каримова встать на воинский учёт. В военкомате ему выдали повестку, по которой он сначала не поехал, потому что, с его слов, не успел подготовить часть анализов — позже он сам пришёл в военкомат, где ему дали повестку для завершения медобследования. Но вскоре у его ребёнка после прививки поднялась температура, он сидел с ним, пока его жена-студентка проходила практику.