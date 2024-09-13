Красноярского врача лишили гражданства РФ за уклонение от армии. Читаем приговор

Posted 13 сентября, 08:18
Published 13 сентября, 08:18
Modified 13 сентября, 11:03
Updated 13 сентября, 11:03
Ранее в полиции сообщали, что мужчина приобрел гражданство в 2018 году. Он, как заявляется, «проигнорировал требование об обязательном прохождении военной или альтернативной гражданской службы».
Суд признал его виновным и оштрафовал на 60 тысяч рублей. Приговор вступил в силу. У него изъяли паспорт — теперь он должен покинуть Россию.
В сообщении не уточняется фамилия мужчины, но в видео от полиции сказано, что Железнодорожный районный суд вынес решение 14 мая. Телеграм-канал «Сибирский экспресс» обратил внимание, что в суде в тот день вынесли только один приговор по статье об уклонении — в отношении М. Каримова, врача-реаниматолога Красноярской межрайонной клинической больницы скорой помощи. Вину мужчина в суде полностью признал, следует из приговора.
Из приговора следует, что летом 2022 года Каримов окончил КрасГМУ. Затем работал врачом. В 2023 году отдел кадров больницы потребовал от Каримова встать на воинский учёт. В военкомате ему выдали повестку, по которой он сначала не поехал, потому что, с его слов, не успел подготовить часть анализов — позже он сам пришёл в военкомат, где ему дали повестку для завершения медобследования. Но вскоре у его ребёнка после прививки поднялась температура, он сидел с ним, пока его жена-студентка проходила практику.
Во время осеннего призыва, по его словам, он не пошёл в военкомат, потому что заболел. А затем ему исполнилось 27 лет, и он на тот момент уже не подлежал призыву.
С октября в России действует закон о лишении приобретенного гражданства по статьям о распространении фейков о ВС РФ, дискредитации армии, за тяжкие преступления и за действия, создающие угрозу национальной безопасности России, дезертирство и призывы к экстремизму.
Список уголовных статей, из-за которых могут лишить гражданства, составляет 60 пунктов.