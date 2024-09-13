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Posted 13 сентября, 10:02

Published 13 сентября, 10:02

Modified 16 сентября, 06:50

Updated 16 сентября, 06:50

Красноярцам объяснили, почему в их квартирах еще нет отопления

Красноярцам объяснили, почему в их квартирах еще нет отопления

13 сентября 2024, 10:02
Фото: 1MI
В «Сибирской генерирующей компании» ответили на самые распространенные вопросы о начале отопительного сезона.

Отопительный сезон стартовал 12 сентября. На запуск системы отопления мэрия выделила 12 дней — в такой срок постепенно запускается теплоснабжение.

«Это не значит, что отопление в домах должно появиться 24.09. Это значит, что процесс не однодневный. Так устроена система».

Когда будет тепло по конкретному адресу, нужно узнавать в ТСЖ или УК, которые выполняют работы по запуску отопления в дома.

«Если у вас холодно, а у вашего соседа тепло, скорее всего, в отопительном оборудовании дома воздушная пробка. Обратитесь в УК, чтобы её устранить»»

Ранее красноярцам рассказали, куда нужно обращаться, если нет отопления.

  • Главный эпидемиолог министерства здравоохранения края Наталья Бахарева заявила, что отсутствие тепла в квартирах стало одной из причин подъема заболеваемости ОРВИ.
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#Владислав Савончик#Красноярск#Отопление
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