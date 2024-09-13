Красноярцам объяснили, почему в их квартирах еще нет отопления

Posted 13 сентября, 10:02
Published 13 сентября, 10:02
Modified 16 сентября, 06:50
Updated 16 сентября, 06:50
Отопительный сезон стартовал 12 сентября. На запуск системы отопления мэрия выделила 12 дней — в такой срок постепенно запускается теплоснабжение.
«Это не значит, что отопление в домах должно появиться 24.09. Это значит, что процесс не однодневный. Так устроена система».
Когда будет тепло по конкретному адресу, нужно узнавать в ТСЖ или УК, которые выполняют работы по запуску отопления в дома.
«Если у вас холодно, а у вашего соседа тепло, скорее всего, в отопительном оборудовании дома воздушная пробка. Обратитесь в УК, чтобы её устранить»»
Ранее красноярцам рассказали, куда нужно обращаться, если нет отопления.