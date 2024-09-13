Куда нужно обращаться, если у вас в квартире нет отопления

Posted 13 сентября, 03:08
Published 13 сентября, 03:08
Modified 13 сентября, 03:08
Updated 13 сентября, 03:08
Отопительный сезон в Красноярске официально начался 12 сентября. Управляющие компании и владельцы зданий должны открыть задвижки, которые позволяют теплу заполнить внутридомовые сети.
В «Сибирской генерирующей компании» подчеркнули, что систему будут запускать поэтапно, чтобы за 12 дней успеть дать тепло по всему городу.
Если в квартире до сих пор холодно, необходимо обратиться в УК. Если обращение в управляющую организацию не помогло, следует позвонить на телефон «горячей линии» по отоплению.
Для каждого района города работает отдельный номер:
Как правило, отопительный сезон в Красноярске стартует во второй половине сентября, однако в 2024 году он начался 12 сентября — это самое раннее подключение за последние года.