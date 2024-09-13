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Posted 13 сентября, 03:08

Published 13 сентября, 03:08

Modified 13 сентября, 03:08

Updated 13 сентября, 03:08

Красноярцам рассказали, куда обращаться, если в квартире нет отопления

Куда нужно обращаться, если у вас в квартире нет отопления

13 сентября 2024, 03:08
Фото: 1MI

Красноярцам рассказали, куда обращаться, если в квартире нет отопления

В Красноярске запустили «горячие линии» по вопросам отопления.

Отопительный сезон в Красноярске официально начался 12 сентября. Управляющие компании и владельцы зданий должны открыть задвижки, которые позволяют теплу заполнить внутридомовые сети.

В «Сибирской генерирующей компании» подчеркнули, что систему будут запускать поэтапно, чтобы за 12 дней успеть дать тепло по всему городу.

Если в квартире до сих пор холодно, необходимо обратиться в УК. Если обращение в управляющую организацию не помогло, следует позвонить на телефон «горячей линии» по отоплению.

Для каждого района города работает отдельный номер:

  • 227-38-76 — Центральный район;
  • 221-20-64 — Железнодорожный район;
  • 222-37-37 — Кировский район;
  • 264-16-73 — Ленинский район;
  • 247-01-47 — Октябрьский район;
  • 261-18-33 — Свердловский район;
  • 269-45-45 — Советский район.

Как правило, отопительный сезон в Красноярске стартует во второй половине сентября, однако в 2024 году он начался 12 сентября — это самое раннее подключение за последние года.

  • До этого главный эпидемиолог министерства здравоохранения края Наталья Бахарева сообщила, что отсутствие тепла в квартирах стало одной из причин подъема заболеваемости ОРВИ.
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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Отопление#СГК#Холод#Отопительный сезон#Квартиры
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