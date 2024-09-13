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Posted 13 сентября, 05:36

Published 13 сентября, 05:36

Modified 13 сентября, 07:33

Updated 13 сентября, 07:33

Арбитражный суд принял иск «Мовисты» к мэрии Красноярска на 250 миллионов

«Мовиста» требует с мэрии 250 миллионов. К суду привлекли управделами губернатора

13 сентября 2024, 05:36
Фото: prmira.ru

Арбитражный суд принял иск «Мовисты» к мэрии Красноярска на 250 миллионов

«Мовиста регионы Красноярск» подала еще один иск к мэрии. Компания по-прежнему требует взыскать с администрации города больше 250 миллионов рублей и просит расторгнуть концессионное соглашение.

В августе этого года «Мовиста» подала первый иск на 250,4 миллиона рублей. В документе указано, что мэрия допустила «существенные нарушения», поэтому компания просит взыскать убытки.

Однако в Арбитражном суде отказались принимать встречное заявление в рамках этого разбирательства, аргументировав тем, что иски «различны по содержанию».

Исковое заявление в Арбитражный суд поступило 9 сентября. В базе суда опубликовано определение, в котором указаны требования ООО «Мовиста регионы Красноярск».

Компания требует расторгнуть концессионное соглашение по реконструкции и строительству трамвайной сети в городе из-за «существенных нарушений, допущенных администрацией города Красноярска».

Также «Мовиста» требует взыскать с мэрии убытки в размере 250 миллионов 429 тысяч рублей.

«Суд, оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, полагает, что судебный акт по настоящему делу может повлиять на права и обязанности управления делами губернатора и правительства Красноярского края».

В итоге Арбитражный суд решил привлечь к участию в деле управление делами губернатора и правительства края в качестве третьего лица.

В приемной управления «Проспекту Мира» сообщили, что у них нет никакой информации по этому поводу и они не уполномочены давать какие-либо комментарии представителям СМИ.

Корреспондент «ПМ» так же обратился в пресс-службу губернатора края, однако сотрудников не оказалось на рабочем месте.

В администрации города сообщили, что «воздержатся от комментариев по иску, который подан „Мовистой“, пока идет судебный процесс».

Предварительное судебное заседание назначено на 10 октября.

В 2023 году компания «Мовиста» заключила с мэрией концессионное соглашение. По условиям договора, москвичи на 20 лет получали в пользование трамваи и трамвайную инфраструктуру города, а взамен должны были отремонтировать 16 километров путей и построить 30 километровую ветку до Солнечного, реконструировать трамвайное депо и приобрести 50 двухсекционных низкопольных трамваев.

В июне 2024 года стало известно, что соглашение расторгнут. После «согласительных процедур» с компанией «Мовиста регионы Красноярск» мэрия подала иск в Арбитражный суд — для определения условий расторжения договора в судебном порядке.

Мэрия высказала свою позицию в иске. Там указано, что «Мовиста» не смогла выполнить несколько обязательств. Директор компании же заявил, что организация «выполнила все свои обязательства» и ждала подписания документов со стороны мэрии.

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