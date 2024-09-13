«Мовиста» требует с мэрии 250 миллионов. К суду привлекли управделами губернатора

В августе этого года «Мовиста» подала первый иск на 250,4 миллиона рублей. В документе указано, что мэрия допустила «существенные нарушения», поэтому компания просит взыскать убытки.



Однако в Арбитражном суде отказались принимать встречное заявление в рамках этого разбирательства, аргументировав тем, что иски «различны по содержанию».