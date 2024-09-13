«Мовиста» требует с мэрии 250 миллионов. К суду привлекли управделами губернатора

Posted 13 сентября, 05:36
Published 13 сентября, 05:36
Modified 13 сентября, 07:33
Updated 13 сентября, 07:33
В августе этого года «Мовиста» подала первый иск на 250,4 миллиона рублей. В документе указано, что мэрия допустила «существенные нарушения», поэтому компания просит взыскать убытки.
Однако в Арбитражном суде отказались принимать встречное заявление в рамках этого разбирательства, аргументировав тем, что иски «различны по содержанию».
Исковое заявление в Арбитражный суд поступило 9 сентября. В базе суда опубликовано определение, в котором указаны требования ООО «Мовиста регионы Красноярск».
Компания требует расторгнуть концессионное соглашение по реконструкции и строительству трамвайной сети в городе из-за «существенных нарушений, допущенных администрацией города Красноярска».
Также «Мовиста» требует взыскать с мэрии убытки в размере 250 миллионов 429 тысяч рублей.
«Суд, оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, полагает, что судебный акт по настоящему делу может повлиять на права и обязанности управления делами губернатора и правительства Красноярского края».
В итоге Арбитражный суд решил привлечь к участию в деле управление делами губернатора и правительства края в качестве третьего лица.
В приемной управления «Проспекту Мира» сообщили, что у них нет никакой информации по этому поводу и они не уполномочены давать какие-либо комментарии представителям СМИ.
Корреспондент «ПМ» так же обратился в пресс-службу губернатора края, однако сотрудников не оказалось на рабочем месте.
В администрации города сообщили, что «воздержатся от комментариев по иску, который подан „Мовистой“, пока идет судебный процесс».
Предварительное судебное заседание назначено на 10 октября.
В 2023 году компания «Мовиста» заключила с мэрией концессионное соглашение. По условиям договора, москвичи на 20 лет получали в пользование трамваи и трамвайную инфраструктуру города, а взамен должны были отремонтировать 16 километров путей и построить 30 километровую ветку до Солнечного, реконструировать трамвайное депо и приобрести 50 двухсекционных низкопольных трамваев.
В июне 2024 года стало известно, что соглашение расторгнут. После «согласительных процедур» с компанией «Мовиста регионы Красноярск» мэрия подала иск в Арбитражный суд — для определения условий расторжения договора в судебном порядке.