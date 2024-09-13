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Posted 13 сентября, 09:17

Published 13 сентября, 09:17

Modified 19 сентября, 05:37

Updated 19 сентября, 05:37

Музыка в горах: красноярцев приглашают на open-air концерт оркестра из Китая

Музыка в горах: красноярцев приглашают на open-air концерт оркестра из Китая

13 сентября 2024, 09:17
Фото: prmira.ru
В Красноярске под открытым небом пройдет совместный концерт Харбинского симфонического и Красноярского камерного оркестров под названием «Музыка в горах».

Концерт пройдет в рамках XXII Международного фестиваля «Азия — Сибирь — Европа». Интернациональный оркестр сыграет произведения композиторов Дмитрия Шостаковича и Ли Хуаньчжи под руководством дирижера Линь Тао. Концерт состоится 14 сентября в 14:00 в фанпарке «Бобровый лог»

Из Шостаковича прозвучит сюита для джазового оркестра №2 — во время Великой Отечественной войны партитура сюиты была утеряна и ее реконструировали по сохранившимся фрагментам.

11 сентября прошла репетиция интернационального оркестра11 сентября прошла репетиция интернационального оркестра
11 сентября прошла репетиция интернационального оркестра11 сентября прошла репетиция интернационального оркестра
11 сентября прошла репетиция интернационального оркестра11 сентября прошла репетиция интернационального оркестра
11 сентября прошла репетиция интернационального оркестра. Фото: prmira.ru

А произведение «Праздник весны» Ли Хуаньчжи написал специально для симфонического оркестра, а со временем сюита стала народной. Во время китайского нового года ее нередко исполняют даже соло, к примеру, на инструменте гуцинь.

Красноярцы смогут услышать оба произведения в исполнении совместного русско-китайского оркестра. Руководить оркестром будет именитый дирижер Линь Тао, выпускник консерватории имени Чайковского. Концерты Линь Тао расписаны на несколько лет вперед, однако он нашел время для участия в фестивале.

Дирижирует оркестром маэстро Линь ТаоДирижирует оркестром маэстро Линь Тао
Компания «Русал» подарила дирижеру алюминиевого дракончика в память о фестивалеКомпания «Русал» подарила дирижеру алюминиевого дракончика в память о фестивале
Компания «Русал» подарила дирижеру алюминиевого дракончика в память о фестивалеКомпания «Русал» подарила дирижеру алюминиевого дракончика в память о фестивале
Дирижирует оркестром маэстро Линь Тао. Фото: prmira.ru
«Участников российского и китайского оркестров отличает только паспорт. Музыка их объединяет. Музыка это интернациональный язык, — поделился Линь Тао. — С первых репетиций они уже дружат, музицируют вместе. Это очень приятно и я считаю, что в этом и есть ценность проекта. Концерты под открытым небом сейчас интересны публике. На свежем воздухе, на природе шедевры классической музыки воспринимаются иначе, обретают какие-то ароматы. Музыкантам тоже легче играть на открытом пространстве. Все-таки хорошая музыка — это прекрасная жизнь».

Директор фестиваля, заслуженная артистка России Лариса Маркосьян рассказала, что это абсолютно новый формат для организаторов — пришлось приложить усилия, чтобы выстроить сцену под открытым небом для более чем восьмидесяти исполнителей, вошедших в состав интернационального оркестра.

Директор фестиваля Лариса МаркасьянДиректор фестиваля Лариса Маркасьян
Директор фестиваля Лариса Маркасьян. Фото: prmira.ru
«Мы подумали, что множество людей захочет послушать музыку Китая и России в таком формате, поэтому решили провести концерт на открытом воздухе для того, чтобы все желающие смогли прийти. Концерт потребовал огромных вложений, мы будем использовать лучшую звуковую аппаратуру, чтобы передать глубину музыки. Мы постараемся сделать все, чтобы звук был очень хороший», — отметила директор фестиваля.

Фестиваль «Азия — Сибирь — Европа» уже стал красноярским брендом, в этом году он проходит уже в двадцать второй раз. Фестиваль финансово поддерживает в числе прочих и компания «Русал». Директор департамента региональных проектов компании Елена Южакова отметила, что остаться в стороне от такого масштабного события просто невозможно.

Директор департамента региональных проектов «Русал» Елена ЮжаковаДиректор департамента региональных проектов «Русал» Елена Южакова
Директор департамента региональных проектов «Русал» Елена Южакова. Фото: prmira.ru
«Мы решили, что обязательно нужно поддержать фестиваль. Тем более, что наш Красноярский камерный оркестр отличается тем, что всегда придумывает что-то новое. Для этого фестиваля они придумали такой концерт на траве. За эту возможность нужно благодарить организаторов, которые приложили массу усилий, чтобы концерт состоялся», — отметила Елена Южакова.

Концерт под открытым небом пройдет 14 сентября в 14:00 в фанпарке «Бобровый лог». Вход будет бесплатным, послушать выступление оркестра смогут все желающие.

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