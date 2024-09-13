Музыка в горах: красноярцев приглашают на open-air концерт оркестра из Китая

Фестиваль «Азия — Сибирь — Европа» уже стал красноярским брендом, в этом году он проходит уже в двадцать второй раз. Фестиваль финансово поддерживает в числе прочих и компания «Русал». Директор департамента региональных проектов компании Елена Южакова отметила, что остаться в стороне от такого масштабного события просто невозможно.