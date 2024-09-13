prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 сентября 2024, 12:26

Published 13 сентября 2024, 12:26

Modified 13 сентября 2024, 12:28

Updated 13 сентября 2024, 12:28

На предприятиях СГК в Красноярском крае идет «охота на риски»

13 сентября 2024, 12:26
В проект «Развитие навыков безопасного поведения и управления рисками», стартовавший в «Сибирской генерирующей компании» 2 года назад, сегодня вовлечено более 2,5 тысячи сотрудников. На очередной стратегической сессии энергетики обсудили вопросы повышения эффективности и наметили план работы.

По замыслу проекта, производственники в цехах и на территории предприятий оценивают опасные условия, из-за которых могут случиться травмы. Выявленные несоответствия включают в специальный реестр и затем устраняют. Среди персонала эту программу уже назвали «охотой на риски».

Участники команды безопасного поведения и управления рисками есть на каждом предприятии СГК. В нее входят кураторы, риск-менеджеры (организаторы обходов) и риск-мастера (участники обходов из числа специалистов, знающих сопряжённые с опасностями рабочие процессы изнутри). За два года прошли обучение более 2500 сотрудников СГК, а 216 человек получили статус экспертов в этом направлении.

«Это серьезные результаты, их удалось достичь благодаря тому, что проект поддержали на всех уровнях — в него вовлечены директора производственных единиц, руководители и специалисты, отделы по работе с персоналом помогают администрировать процесс обучения. Выделен бюджет на реализацию конкретных мероприятий. Например, на станциях смонтированы новые, более надежные лестницы, на некоторых участках проведено дополнительное освещение, еще много чего удалось сделать. Кроме того, люди увидели, что к ним прислушиваются. У слесарей, машинистов-обходчиков, аппаратчиков химводоочистки есть возможность вносить свои предложения по улучшению условий труда, обращаться, если нужно, напрямую к директору электростанции или тепловых сетей. Многие увидели в этом ценность и внутреннюю мотивацию», — заявил Анатолий Железнов, руководитель направления оперативного контроля дирекции производственной безопасности СГК.

Охрана труда и производственной безопасности — первоочередная задача на предприятиях СГК. В процесс предупреждения рисков вовлекают всех сотрудников станции. Как считает директор по производственной безопасности СГК Максим Шалаев, именно в этом гарантия глубоких и качественных результатов.

#Владислав Савончик
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 (929) 357-53-66

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика