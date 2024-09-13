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Posted 13 сентября, 06:43

Published 13 сентября, 06:43

Modified 13 сентября, 07:39

Updated 13 сентября, 07:39

Напоившую сына очистителем мать оставили под арестом. Мальчик начал говорить

Напоившую сына очистителем мать оставили под арестом. Мальчик начал говорить

13 сентября 2024, 06:43
Фото: СК по Красноярскому краю
В Манском районе края на два месяца продлили арест женщине, которая ударила сына кочергой и заставила выпить его чистящее средство. Ее оставили в изоляторе до 14 ноября.

Все произошло 13 июля в поселке Камарчага. 34-летняя мать четверых детей вернулась с «ночных посиделок» пьяной домой. Она поругалась со своим 11-летним сыном, ударила его печной кочергой по голове и заставила выпить чистящее средство «Азелит».

С ее слов, ссора с сыном началась из-за его замечания — мать пришла домой пьяной, а сын, по её словам, сказал, что она «овца и напилась». После этого она решила его «проучить».

Скорую помощь ребенку вызвал отец, когда вернулся домой с работы. Школьника госпитализировали в реанимацию с химическим ожогом рта, верхних дыхательных путей и сильными болями.

В августе женщина попросила выпустить ее из СИЗО, обосновав просьбу «желанием помочь сыну восстановиться». Однако суд отклонил ее доводы и оставил под арестом.

После этого жительница Камарчаги изменила свои показания и заявила, что ее сын сам виноват в случившемся.

Мальчика недавно выписали из больницы. Он ходит в школу и может разговаривать, но все еще находится под наблюдением врачей.

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