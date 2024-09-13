Напоившую сына очистителем мать оставили под арестом. Мальчик начал говорить

Posted 13 сентября, 06:43
Published 13 сентября, 06:43
Modified 13 сентября, 07:39
Updated 13 сентября, 07:39
Все произошло 13 июля в поселке Камарчага. 34-летняя мать четверых детей вернулась с «ночных посиделок» пьяной домой. Она поругалась со своим 11-летним сыном, ударила его печной кочергой по голове и заставила выпить чистящее средство «Азелит».
С ее слов, ссора с сыном началась из-за его замечания — мать пришла домой пьяной, а сын, по её словам, сказал, что она «овца и напилась». После этого она решила его «проучить».
Скорую помощь ребенку вызвал отец, когда вернулся домой с работы. Школьника госпитализировали в реанимацию с химическим ожогом рта, верхних дыхательных путей и сильными болями.
В августе женщина попросила выпустить ее из СИЗО, обосновав просьбу «желанием помочь сыну восстановиться». Однако суд отклонил ее доводы и оставил под арестом.
После этого жительница Камарчаги изменила свои показания и заявила, что ее сын сам виноват в случившемся.
Мальчика недавно выписали из больницы. Он ходит в школу и может разговаривать, но все еще находится под наблюдением врачей.