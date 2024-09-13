Новые школы и детсады в Красноярске не могут достроить из-за ошибок в проектах

В ходе доклада руководитель фракции ЛДПР в горсовете Семен Сендерский спросил у чиновников департамента градостроительства, какие меры они принимают для того, чтобы не допустить таких ситуаций и по какой причине не контролируют возведение социальных объектов на всех этапах. В ответ представители департамента заявили, что идеальных проектов не бывает — «это жизнь». Что касается именно школы на Взлетке, то там проектировщики якобы пробурили отверстия «не в том месте», поэтому «не нашли взлетную полосу сразу».