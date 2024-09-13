Новые школы и детсады в Красноярске не могут достроить из-за ошибок в проектах

Posted 13 сентября, 06:37
Published 13 сентября, 06:37
Modified 13 сентября, 10:25
Updated 13 сентября, 10:25
По словам аудиторов, на сегодня большая часть зданий, где расположены образовательных учреждения, имеют высокую степень износа, кроме того — школы переполнены, а в детские сады стоят огромные очереди. Еще острее проблема стоит в новых районах, где застройщики не учитывают потребность жителей в социальных объектах. Что касается школ и детских садов, на которые выделили бюджетные деньги, то сроки их сдачи постоянно сдвигаются.
В частности, проблему иллюстрирует ситуация со строительством школы на Взлетке, проект которой обошелся в два миллиона рублей. В проекте этой школы по какой-то причине не учли полосу старого аэропорта, хотя ее остатки располагаются прямо на том месте, где должны построить здание. Из-за этой ошибки пришлось переделывать документацию, сдвигать сроки строительства и, что немаловажно, искать дополнительные средства. По словам аудиторов, с допустивших подобные ошибки проектировщиков чиновники не спешат высуживать бюджетные деньги.
В ходе доклада руководитель фракции ЛДПР в горсовете Семен Сендерский спросил у чиновников департамента градостроительства, какие меры они принимают для того, чтобы не допустить таких ситуаций и по какой причине не контролируют возведение социальных объектов на всех этапах. В ответ представители департамента заявили, что идеальных проектов не бывает — «это жизнь». Что касается именно школы на Взлетке, то там проектировщики якобы пробурили отверстия «не в том месте», поэтому «не нашли взлетную полосу сразу».
Депутата такой ответ не удовлетворил. Сендерский отметил, что подобные недоработки чиновников приводят к потерям бюджета и срыву федеральных проектов:
«За что платят бюджетные деньги проектировщикам? Из-за бездействия чиновников город из года в год переплачивает и тратит средства на доработку проектов. Дополнительные работы в такой ситуации тоже обходятся дороже, чем могли бы, если бы их учли сразу на этапе проектирования. Как итог: срываются национальные проекты, а люди страдают из-за отсутствия школ. На типовой проект школы на Взлетке выделили 2 миллиона рублей, но создается ощущение, что его не разрабатывали, а просто скопировали».