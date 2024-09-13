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Posted 13 сентября, 08:12

Published 13 сентября, 08:12

Modified 13 сентября, 08:13

Updated 13 сентября, 08:13

Ozon планирует построить гигантский склад в Красноярске

Ozon планирует построить гигантский склад в Красноярске

13 сентября 2024, 08:12
Фото: 1MI
В Красноярске хотят построить универсальный склад Ozon. Площадь объекта составит 104 тысячи квадратных метров.

Как пишет Rb.ru со ссылкой на данные сервиса «Контур. Закупки», Ozon объявил предквалификационный отбор девелоперов. Они займутся строительством складов в Красноярске, Новосибирске и Барнауле.

По информации издания, девелоперы инвестируют в проекты свыше 24 миллиардов рублей и сами построят объекты. Сообщается, что Ozon возьмет склады в аренду. Там будут храниться продовольственные и непродовольственные товары.

Площадь каждого склада — 104 тысячи квадратных метров, а сами объекты планируют возвести на участках в 15 га рядом с обустроенными подъездными путями и наличием инженерных сетей.

Rb.ru сообщает, что первая очередь строительства начнется во втором-третьем кварталах 2026 года, второй очереди — в 2027 году.

Изданию в Ozon подтвердили информацию о желании построить универсальные склады в Красноярске, Барнауле и Новосибирске. При этом в компании не стали раскрывать объем инвестиций.

В феврале этого года стало известно, что Wildberries планирует построить логистический центр в Красноярском крае. Сообщалось, что центр появится в Емельяновском районе недалеко от деревни Старцево. Площадь участка — 37 гектаров.

В апреле гендиректор компании Татьяна Бакальчук сообщила, что строительство центра создаст 9 000 новых рабочих мест и будет «стимулировать развитие предпринимательства».

Работы по созданию комплекса планируют завершить к концу 2026 года.

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