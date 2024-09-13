Ozon планирует построить гигантский склад в Красноярске

Posted 13 сентября, 08:12
Published 13 сентября, 08:12
Modified 13 сентября, 08:13
Updated 13 сентября, 08:13
Как пишет Rb.ru со ссылкой на данные сервиса «Контур. Закупки», Ozon объявил предквалификационный отбор девелоперов. Они займутся строительством складов в Красноярске, Новосибирске и Барнауле.
По информации издания, девелоперы инвестируют в проекты свыше 24 миллиардов рублей и сами построят объекты. Сообщается, что Ozon возьмет склады в аренду. Там будут храниться продовольственные и непродовольственные товары.
Площадь каждого склада — 104 тысячи квадратных метров, а сами объекты планируют возвести на участках в 15 га рядом с обустроенными подъездными путями и наличием инженерных сетей.
Rb.ru сообщает, что первая очередь строительства начнется во втором-третьем кварталах 2026 года, второй очереди — в 2027 году.
Изданию в Ozon подтвердили информацию о желании построить универсальные склады в Красноярске, Барнауле и Новосибирске. При этом в компании не стали раскрывать объем инвестиций.
В феврале этого года стало известно, что Wildberries планирует построить логистический центр в Красноярском крае. Сообщалось, что центр появится в Емельяновском районе недалеко от деревни Старцево. Площадь участка — 37 гектаров.
В апреле гендиректор компании Татьяна Бакальчук сообщила, что строительство центра создаст 9 000 новых рабочих мест и будет «стимулировать развитие предпринимательства».
Работы по созданию комплекса планируют завершить к концу 2026 года.