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Posted 13 сентября, 06:30

Published 13 сентября, 06:30

Modified 13 сентября, 06:32

Updated 13 сентября, 06:32

В Красноярске скорая не доехала на вызов к беременной из-за старой машины

В Красноярске скорая не доехала на вызов к беременной из-за старой машины

13 сентября 2024, 06:30
Фото: Ngs24.ru
Фельдшер Красноярской скорой помощи сообщил, что 11 сентября его бригада не смогла доехать на срочный вызов из-за неисправности машины. По его словам, у машины вышел эксплуатационный срок.
«Нас отправили к беременной, у нее начались преждевременные роды на 24-й неделе. Мы должны были отвезти ее из Солнечного в Перинатальный центр на Киренского, через весь город. А у нас машина ходуном ходит. Я еду и понимаю, что мы просто не довезем эту беременную, она у нас по дороге родит с такой тряской. К тому же в салоне пахнет выхлопными газами. У нас с водителем даже головы болели после смены, видимо, надышались», — поделился медик с изданием Ngs24.ru.

Фельдшер рассказал журналистам, что их бригаде пришлось вернуться, а к беременной отправили других. Медик считает такое положение недопустимым. Он говорит, что за смену 11 сентября его бригада сменила пять машин. Он написал докладную на имя главврача.

«Проспект Мира» обратился за комментарием в пресс-службу минздрава.

  • Ранее мы рассказывали, что жительница края обвинила скорую в нежелании ехать к ее 9-летнему сыну, упавшему с велосипеда. Впоследствии у мальчика обнаружили разрывы органов, ему потребовалась срочная операция и госпитализация в Красноярск.
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#Владислав Савончик
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