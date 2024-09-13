В Красноярске скорая не доехала на вызов к беременной из-за старой машины

Posted 13 сентября, 06:30
Published 13 сентября, 06:30
Modified 13 сентября, 06:32
Updated 13 сентября, 06:32
«Нас отправили к беременной, у нее начались преждевременные роды на 24-й неделе. Мы должны были отвезти ее из Солнечного в Перинатальный центр на Киренского, через весь город. А у нас машина ходуном ходит. Я еду и понимаю, что мы просто не довезем эту беременную, она у нас по дороге родит с такой тряской. К тому же в салоне пахнет выхлопными газами. У нас с водителем даже головы болели после смены, видимо, надышались», — поделился медик с изданием Ngs24.ru.
Фельдшер рассказал журналистам, что их бригаде пришлось вернуться, а к беременной отправили других. Медик считает такое положение недопустимым. Он говорит, что за смену 11 сентября его бригада сменила пять машин. Он написал докладную на имя главврача.
«Проспект Мира» обратился за комментарием в пресс-службу минздрава.