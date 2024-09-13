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Posted 13 сентября, 04:22

Published 13 сентября, 04:22

Modified 13 сентября, 05:51

Updated 13 сентября, 05:51

В Красноярске задержали начтыла института МВД за взятку. У него изъяли два миллиона

В Красноярске задержали начтыла института МВД за взятку. У него изъяли два миллиона

13 сентября 2024, 04:22
Фото: СК Красноярского края
Начальника тыла Сибирского юридического института МВД Олега Голубченко задержали в Красноярске. Его подозревают в получении взяток.

Как сообщили в СК, в августе предприниматель дала Голубченко взятку 512 тысяч рублей, чтобы выиграть тендер на поставку горячего питания для института. Размер взятки составлял 10% от стоимости контракта.

Еще одну взятку в 359 тысяч рублей за второй контракт предпринимательница передала 11 сентября. Тогда подозреваемых и задержали полицейские.

Видео: СК Красноярского края.

В домах фигурантов провели обыски, изъяли документы, против них завели уголовные дела. Дома у начальника тыла института изъяли два миллиона рублей наличными.

В СК возбудили уголовное дело. Ведется расследование. Источник в правоохранительных органах сообщил «Проспекту Мира», что предпринимательница подозреваемая в даче взятки — Федорова Владлена.

По данным «Спарка», Федорова поставляла в СибЮИ горячее питание в 2023 и 2022 годах. За это время было заключено пять госконтрактов на 33,4 миллиона рублей. Она также поставляет питание другие учреждения края на сотни миллионов рублей.

  • Ранее в Красноярске задержали замначальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД края. По версии следствия, он брал взятки криптой.
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