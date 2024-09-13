В Красноярске задержали начтыла института МВД за взятку. У него изъяли два миллиона

Posted 13 сентября, 04:22
Published 13 сентября, 04:22
Modified 13 сентября, 05:51
Updated 13 сентября, 05:51
Как сообщили в СК, в августе предприниматель дала Голубченко взятку 512 тысяч рублей, чтобы выиграть тендер на поставку горячего питания для института. Размер взятки составлял 10% от стоимости контракта.
Еще одну взятку в 359 тысяч рублей за второй контракт предпринимательница передала 11 сентября. Тогда подозреваемых и задержали полицейские.
В домах фигурантов провели обыски, изъяли документы, против них завели уголовные дела. Дома у начальника тыла института изъяли два миллиона рублей наличными.
В СК возбудили уголовное дело. Ведется расследование. Источник в правоохранительных органах сообщил «Проспекту Мира», что предпринимательница подозреваемая в даче взятки — Федорова Владлена.
По данным «Спарка», Федорова поставляла в СибЮИ горячее питание в 2023 и 2022 годах. За это время было заключено пять госконтрактов на 33,4 миллиона рублей. Она также поставляет питание другие учреждения края на сотни миллионов рублей.