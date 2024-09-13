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Posted 13 сентября, 01:49

Published 13 сентября, 01:49

Modified 13 сентября, 07:27

Updated 13 сентября, 07:27

В красноярском аэропорту задержали 7 рейсов из-за густого тумана

В красноярском аэропорту задержали 7 рейсов из-за густого тумана

13 сентября 2024, 01:49
Фото: prmira.ru
В аэропорту Красноярск утром 13 сентября задержали 7 рейсов. Все из-за густого тумана.

В пятницу утром Красноярск накрыл густой туман. Из-за этого в аэропорт Красноярск не могут прилететь 4 рейса (два из Москвы, а также из Иркутска и Новосибирска — они ушли на запасные аэродромы в Кемерово и Абакан).

Фото: prmira.ru

Еще три рейса не могут вылететь из города из-за позднего прибытия самолетов.

Фото: kja.aero.ru

Актуальное время прилета и вылета задержанных рейсов можно уточнить на онлайн-табло на сайте аэропорта.

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