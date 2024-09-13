В красноярском аэропорту задержали 7 рейсов из-за густого тумана

В пятницу утром Красноярск накрыл густой туман. Из-за этого в аэропорт Красноярск не могут прилететь 4 рейса (два из Москвы, а также из Иркутска и Новосибирска — они ушли на запасные аэродромы в Кемерово и Абакан).