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Posted 13 сентября, 02:26

Published 13 сентября, 02:26

Modified 13 сентября, 07:30

Updated 13 сентября, 07:30

Фото Ирины Воробьевой

В Красноярском крае сняли северное сияние. Смотрите, как красиво!

13 сентября 2024, 02:26
Фото: prmira.ru
Фото Ирины Воробьевой
В ночь с 12 на 13 сентября на Землю обрушилась сильная магнитная буря — она позволила жителям нескольких регионов России увидеть северное сияние. Повезло и нам: это явление зафиксировали и в Красноярском крае.

В ночь с 12 на 13 августа произошла магнитная буря, благодаря которой жители нескольких регионов России увидели северное сияние. Явление зафиксировали и в Красноярском крае.

Фотографиями северного сияния делились жители поселка Нижний Ингаш, Канского и Саянского районов, Бородино, Лесосибирска и Енисейска.

Кадрами северного сияния поделился и читатель «Проспекта Мира». Фотографии были сделаны 12 сентября в 22:10 в 10 километрах от Красноярска в сторону Емельяново.

Фото: prmira.ru

Вот таким северное сияние увидел еще один из жителей Красноярска.

«Первые кадры северного сияния в небе над Красноярском».
Фото: t.me/krasnoyaarsk

Явление наблюдали в Енисейске. Местная жительница Ирина рассказала «ПМ», что кадры были сделаны около 2 часов ночи.

Фото Ирины ВоробьевойФото Ирины Воробьевой
Фото Ирины ВоробьевойФото Ирины Воробьевой
Фото Ирины ВоробьевойФото Ирины Воробьевой
Фото Ирины Воробьевой. Фото: prmira.ru

Авторы паблика «Астрономия в Енисейске|АГО» рассказали, что полярные сияния было видно в Хакасии, Железногорске и на юге Красноярского края.

Фото: vk.com/astroenis
«На этот раз нам не повезло, сильная облачность сводит возможность наблюдений на нет. Будем ждать следующего раза».

По данным лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, вечером 12 сентября магнитная буря выросла до планетарного масштаба, достигла уровня G3 и составила 7 баллов (сильный шторм).

Согласно предварительным прогнозам, буря продлится до самого вечера пятницы.

Северное сияние наблюдали жители Подмосковья, Татарстана, Бурятии, Карелии, Псковской, Тверской, Владимирской, Нижегородской, Челябинской, Свердловской и Ленинградской областей. Явление смогли увидеть в нескольких регионах центральной России.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Красноярский край#Енисейск#Астрономия#Емельяново#Северное сияние#Магнитная буря
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