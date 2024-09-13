В Красноярском крае сняли северное сияние. Смотрите, как красиво!

В ночь с 12 на 13 сентября на Землю обрушилась сильная магнитная буря — она позволила жителям нескольких регионов России увидеть северное сияние. Повезло и нам: это явление зафиксировали и в Красноярском крае.

В ночь с 12 на 13 августа произошла магнитная буря, благодаря которой жители нескольких регионов России увидели северное сияние. Явление зафиксировали и в Красноярском крае. Фотографиями северного сияния делились жители поселка Нижний Ингаш, Канского и Саянского районов, Бородино, Лесосибирска и Енисейска.



Кадрами северного сияния поделился и читатель «Проспекта Мира». Фотографии были сделаны 12 сентября в 22:10 в 10 километрах от Красноярска в сторону Емельяново. Фото: prmira.ru Вот таким северное сияние увидел еще один из жителей Красноярска. «Первые кадры северного сияния в небе над Красноярском». Фото: t.me/krasnoyaarsk Явление наблюдали в Енисейске. Местная жительница Ирина рассказала «ПМ», что кадры были сделаны около 2 часов ночи. Фото Ирины Воробьевой . Фото: prmira.ru Авторы паблика «Астрономия в Енисейске|АГО» рассказали, что полярные сияния было видно в Хакасии, Железногорске и на юге Красноярского края. Фото: vk.com/astroenis «На этот раз нам не повезло, сильная облачность сводит возможность наблюдений на нет. Будем ждать следующего раза». По данным лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, вечером 12 сентября магнитная буря выросла до планетарного масштаба, достигла уровня G3 и составила 7 баллов (сильный шторм). Согласно предварительным прогнозам, буря продлится до самого вечера пятницы. Северное сияние наблюдали жители Подмосковья, Татарстана, Бурятии, Карелии, Псковской, Тверской, Владимирской, Нижегородской, Челябинской, Свердловской и Ленинградской областей. Явление смогли увидеть в нескольких регионах центральной России.