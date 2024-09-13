В Красноярском крае сняли северное сияние. Смотрите, как красиво!

Posted 13 сентября, 02:26
Published 13 сентября, 02:26
Modified 13 сентября, 07:30
Updated 13 сентября, 07:30
В ночь с 12 на 13 августа произошла магнитная буря, благодаря которой жители нескольких регионов России увидели северное сияние. Явление зафиксировали и в Красноярском крае.
Фотографиями северного сияния делились жители поселка Нижний Ингаш, Канского и Саянского районов, Бородино, Лесосибирска и Енисейска.
Кадрами северного сияния поделился и читатель «Проспекта Мира». Фотографии были сделаны 12 сентября в 22:10 в 10 километрах от Красноярска в сторону Емельяново.
Вот таким северное сияние увидел еще один из жителей Красноярска.
«Первые кадры северного сияния в небе над Красноярском».
Явление наблюдали в Енисейске. Местная жительница Ирина рассказала «ПМ», что кадры были сделаны около 2 часов ночи.
Авторы паблика «Астрономия в Енисейске|АГО» рассказали, что полярные сияния было видно в Хакасии, Железногорске и на юге Красноярского края.
«На этот раз нам не повезло, сильная облачность сводит возможность наблюдений на нет. Будем ждать следующего раза».
По данным лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, вечером 12 сентября магнитная буря выросла до планетарного масштаба, достигла уровня G3 и составила 7 баллов (сильный шторм).
Согласно предварительным прогнозам, буря продлится до самого вечера пятницы.
Северное сияние наблюдали жители Подмосковья, Татарстана, Бурятии, Карелии, Псковской, Тверской, Владимирской, Нижегородской, Челябинской, Свердловской и Ленинградской областей. Явление смогли увидеть в нескольких регионах центральной России.