Жителя Красноярска лишили гражданства из-за уклонения от военной службы

Posted 13 сентября, 05:19
Published 13 сентября, 05:19
Modified 13 сентября, 07:24
Updated 13 сентября, 07:24
Как сообщили в полиции, в апреле 2018 года мужчина получил гражданство, когда ему было 22 года. Он, как заявляется, «проигнорировал требование об обязательном прохождении военной или альтернативной гражданской службы».
В мае 2024 года Железнодорожный районный суд Красноярска признал его виновным и оштрафовал на 60 тысяч рублей. Приговор вступил в силу. У него изъяли паспорт — теперь он должен покинуть Россию.
С октября в России действует закон о лишении приобретенного гражданства по статьям о распространении фейков о ВС РФ, дискредитации армии, за тяжкие преступления и за действия, создающие угрозу национальной безопасности России, дезертирство и призывы к экстремизму.
Список уголовных статей, из-за которых могут лишить гражданства, составляет 60 пунктов.