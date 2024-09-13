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Posted 13 сентября, 05:19

Published 13 сентября, 05:19

Modified 13 сентября, 07:24

Updated 13 сентября, 07:24

Жителя Красноярска лишили гражданства из-за уклонения от военной службы

Жителя Красноярска лишили гражданства из-за уклонения от военной службы

13 сентября 2024, 05:19
Фото: МВД 24
В Красноярске 28-летний мужчина лишился гражданства РФ из-за уклонения от прохождения военной службы. Против него возбуждали уголовное дело.

Как сообщили в полиции, в апреле 2018 года мужчина получил гражданство, когда ему было 22 года. Он, как заявляется, «проигнорировал требование об обязательном прохождении военной или альтернативной гражданской службы».

В мае 2024 года Железнодорожный районный суд Красноярска признал его виновным и оштрафовал на 60 тысяч рублей. Приговор вступил в силу. У него изъяли паспорт — теперь он должен покинуть Россию.

С октября в России действует закон о лишении приобретенного гражданства по статьям о распространении фейков о ВС РФ, дискредитации армии, за тяжкие преступления и за действия, создающие угрозу национальной безопасности России, дезертирство и призывы к экстремизму.

Список уголовных статей, из-за которых могут лишить гражданства, составляет 60 пунктов.

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#Владислав Савончик#Гражданство#Мигранты#Военный
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