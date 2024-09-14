Риск меньше, заработок выше: красноярские врачи уходят в косметологи ради зарплаты

Posted 14 сентября, 04:22
Published 14 сентября, 04:22
Modified 14 сентября, 05:26
Updated 14 сентября, 05:26
На проблему обратил внимание депутат краевого парламента Илья Зайцев. Сейчас проводит встречи с главврачами разных медучреждений города, последний раз у депутата состоялся разговор с главой Перинатального центра.
«При высокой обеспеченности врачами, здесь, как и в других учреждениях края, есть сложности со средним медицинским персоналом, — отметил Зайцев в своем телеграм-канале. — Об этой проблеме говорят и в образовательных учреждениях, и в больницах. Цифры приема [в образовательные учреждения] каждый год растут, а в больницы и поликлиники приходят далеко не все. К сожалению, многие из тех, кто учится в том числе на бюджетных местах, выпустившись из училища уходят, например, в косметологию. Ответственности меньше, а зарплаты зачастую выше».
Депутат отметил, что у других регионов со схожими проблемами есть механизмы для их решений, конкретные Зайцев не назвал. Однако добавил, что со следующего года прием в медицинские училища и техникумы должен существенно увеличиться.
Однако в комментариях под постом депутата красноярцы обратили внимание на то, что проблема носит системный характер. Дефицит кадров существует не только среди медперсонала среднего звена, но и среди врачей-специалистов.
«Еще бы кто на районные поликлиники детские обратил внимание. У нас в Октябрьском районе в поликлинике №1 острая нехватка участковых педиатров. Все поувольнялись, оставшиеся не справляются с нагрузкой, на вызов иногда не приходят, звонят по телефону. Ну разве это нормально?», — написала красноярка Татьяна.
Некоторые обратили внимание на то, что в Перинатальном центре проблема вовсе не с молодыми кадрами. По словам комментаторов, выпускники как раз приходят на работу, а вот врачи со стажем увольняются или совмещают основную работу с частной практикой.
Ранее аналитическое исследования рынка труда в Красноярске показало, что одни из самых высоких зарплат получают как раз специалисты частных медицинских организаций. К примеру, одна из вакансий предлагает место главного врача стоматологии с зарплатой выше 580 тысяч рублей в месяц, а также оплатой аренды квартиры и авиабилетов при переезде.
При этом клиенты государственных больниц возмущены разрывом цен на прием у таких врачей:
«Например, один замечательный невролог детский из перинатального, работает во второй половине дня в частной клинике, однако там у нее сейчас стоит 5500 [рублей за прием], а в перинатальном первичный 1300 рублей, повторный 1000 рублей. Вот я понять не могу, что за цены и кто их регулирует на медицинские услуги в частных центрах?».
Одни пользователи утверждают, что цены в государственных учреждениях и частных клиниках стоит уравнять — разумеется, в меньшую сторону. Другие напоминают, что врачи тоже люди и хотят получать достойную оплату своего труда:
«У врача тоже есть дети, и он их тоже должен их кормить. А если специалист хороший, то имея соответствующий багаж опыта и знаний, имеет право работать там, где заработок его устроит. Да, быть врачом — призвание. Но это не значит, что работа должна быть благотворительностью».
Иногда работа врача действительно становится благотворительностью, правда, не по инициативе самого специалиста. В августе этого года выяснилось, что акушер-гинеколог каратузской районной больницы два года работала бесплатно.
Женщину устроили на вторую ставку врача ультразвуковой диагностики, однако через некоторое время сняли с этой ставки и перестали платить за дополнительную работу. При этом женщина два года продолжала делать УЗИ бесплатно.
В качестве решения дефицита кадров красноярцы предлагают пересмотреть программы целевого обучения в вузах, чтобы врачи-выпускники были обязаны какое-то время работать в государственных медучреждениях. Однако многие отмечают, что такой подход вряд ли сработает без решения проблем в самих поликлиниках:
«Отработают 3-5 лет и уйдут. Все равно уйдут. Кто будет сидеть по 1,5 суток на приеме, ночь дома и снова в день или на сутки? Только робот, а врач — это человек в первую очередь, живой человек».