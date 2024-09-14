Синоптик рассказал, когда в Красноярск придет «бабье лето»

При этом на самом деле, такая погода — норма для Красноярска. А вот в прошлые годы осень была аномально теплой. Про прогнозу Красновой, скоро Красноярск ожидает еще большее падение температуры, вплоть до нуля градусов ночью. Что касается потепления, пресловутого «бабьего лета», то в этом году оно вряд ли случится. Если его и ожидать, то в октябре — в прошлом году этот месяц был теплым, такое возможно и сейчас. Текущая же декада сентября теплой не будет точно.