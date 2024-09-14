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Posted 14 сентября, 09:23

Published 14 сентября, 09:23

Modified 16 сентября, 06:51

Updated 16 сентября, 06:51

«Бабье лето» в Красноярск придет поздно, если придет вообще

Синоптик рассказал, когда в Красноярск придет «бабье лето»

14 сентября 2024, 09:23
Фото: 1MI

«Бабье лето» в Красноярск придет поздно, если придет вообще

Красноярцы заметили, что в этом году сентябрь выдался необычно холодным, особенно остро это ощущается после жаркого августа. Синоптики объясняют, что хоть мы и привыкли к теплой осени, в этом году ждать «бабьего лета» не стоит.

Всю прошедшую неделю погода в городе держалась в пределах 10-12 градусов днем, ночью и утром температура была еще ниже. Главный синоптик Среднесибирского гидрометцентра Наталья Краснова рассказала «ТВК», что красноярцы не ошибаются — осень действительно холоднее, чем в прошлом году:

«Последние годы осени у нас были теплее обычного. Мы привыкли к тому, что сентябрь и октябрь теплые. Особенно в прошлом году они были чрезмерно теплыми. В этом году первая пятидневка сентября была ниже нормы — на 3-5 градусов. Затем немного подтянулась к норме и была даже на 1-1,5 градуса выше».

При этом на самом деле, такая погода — норма для Красноярска. А вот в прошлые годы осень была аномально теплой. Про прогнозу Красновой, скоро Красноярск ожидает еще большее падение температуры, вплоть до нуля градусов ночью. Что касается потепления, пресловутого «бабьего лета», то в этом году оно вряд ли случится. Если его и ожидать, то в октябре — в прошлом году этот месяц был теплым, такое возможно и сейчас. Текущая же декада сентября теплой не будет точно.

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