Синоптик рассказал, когда в Красноярск придет «бабье лето»

Posted 14 сентября, 09:23
Published 14 сентября, 09:23
Modified 16 сентября, 06:51
Updated 16 сентября, 06:51
Всю прошедшую неделю погода в городе держалась в пределах 10-12 градусов днем, ночью и утром температура была еще ниже. Главный синоптик Среднесибирского гидрометцентра Наталья Краснова рассказала «ТВК», что красноярцы не ошибаются — осень действительно холоднее, чем в прошлом году:
«Последние годы осени у нас были теплее обычного. Мы привыкли к тому, что сентябрь и октябрь теплые. Особенно в прошлом году они были чрезмерно теплыми. В этом году первая пятидневка сентября была ниже нормы — на 3-5 градусов. Затем немного подтянулась к норме и была даже на 1-1,5 градуса выше».
При этом на самом деле, такая погода — норма для Красноярска. А вот в прошлые годы осень была аномально теплой. Про прогнозу Красновой, скоро Красноярск ожидает еще большее падение температуры, вплоть до нуля градусов ночью. Что касается потепления, пресловутого «бабьего лета», то в этом году оно вряд ли случится. Если его и ожидать, то в октябре — в прошлом году этот месяц был теплым, такое возможно и сейчас. Текущая же декада сентября теплой не будет точно.