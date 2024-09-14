Сын скандального бизнесмена Баранова избежал суда за проданный мэрии аварийный барак

Главным скандалом, в котором фигурировала семья Барановых, стал снос старинных усадеб на улице Перенсона в декабре 2018 года. Одна принадлежала учителю Мацвееву, другая — казачьему уряднику Ермолаеву. Возраст исторических зданий мог достигать двухсот лет. Участки находились в собственности Барановых, однако законно снести они их не могли. В итоге усадьбы сгорели при загадочных обстоятельствах, после чего на месте останков планировали построить высотку. Однако проект высотки завернули, а пустырь так и остался стоять уже без усадеб. Там до сих пор планируют построить элитный дом, но дальше планов дело не заходит.