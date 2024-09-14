Сын скандального бизнесмена Баранова избежал суда за проданный мэрии аварийный барак

Posted 14 сентября, 03:00
Published 14 сентября, 03:00
Modified 14 сентября, 03:15
Updated 14 сентября, 03:15
Уголовное дело против предпринимателя Михаила Баранова возбудили еще в мае 2022 года, его подозревали в мошенничестве при продаже мэрии квартир в аварийном бараке на Перенсона.
Барак должны были снести, однако, считало следствие, Баранов вовремя выкупил шесть квартир и начал судиться с мэрией по иску об их изъятии ради сноса жилья. Суд имел место в 2017 году.
По версии следствия, в суде Баранов мог представить сфальсифицированные отчеты об оценке стоимости недвижимости с завышенной выкупной стоимостью квартир, составленные ООО «Агентство». По итогам суда стороны заключили мировое соглашение и Баранов получил 26 миллионов за фактически не представляющие ценности квартиры. При этом, как выяснилось в ходе проверки прокуратуры, изначальное заключение об аварийности дома не соответствовало законодательству, а значит чиновники мэрии вообще не имели права выкупать у Баранова квартиры.
По инициативе прокуратуры возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Михаилу Баранову грозило до десяти лет лишения свободы, однако уголовное дело до суда не дошло — его прекратили в октябре того же 2022 года. Прекращение дела «Проспекту Мира» подтвердили в полиции, также это подтверждают документы, которые имеются в распоряжении редакции.
Близкий к следствию источник «ПМ» рассказал подробности о расследовании дела Баранова. В сентябре 2022 года прокурор Красноярского края Роман Тютюник потребовал от начальника краевого МВД Руслана Северина устранить нарушения в расследовании дела.
Прокурор отметил, что срок предварительного расследования неоднократно продлевался, однако полиция, по его утверждению, вела расследование бессистемно. В частности, были допрошены представители Баранова, некие Хмель и Ковалев, подтвердившие осведомленность Михаила и Андрея Барановых о незаконности и необоснованности заключенного мирового соглашения и, главное, существенном завышении выкупной стоимости квартир.
Однако сам Михаил Баранов так и не был допрошен по существу подозрений, также как не был допрошен его отец Андрей. Последнему даже не определили процессуальный статус в уголовном деле — то есть он не был ни подозреваемым, ни свидетелем.
По утверждению прокурора края Тютюника, полиция раз за разом проводила одни и те же следственные и процессуальные действия, при этом отсутствовало какое-либо оперативное сопровождение непосредственно документирования возможных преступных связей Михаила и Андрея Барановых с чиновниками мэрии Красноярска. Тютюник потребовал наказать ответственных лиц и принять меры для устранения нарушений в расследовании.
Однако уже в следующем месяце прокуратура получила ответ от полиции со следующей формулировкой: «не удалось доказать преступный умысел и осведомленность Михаила Баранова о незаконной экспертизе». В полиции «Проспекту Мира» ответили, что прекратили уголовное дело в связи с отсутствием состава преступления.
Имена представителей бизнес-династии фигурировали во время скандального сноса казачьих усадеб на Перенсона. Одни называют Барановых ростовщиками, другие — одними из самых богатых людей города.
Баранов-старший давно на пенсии, ему 79 лет. По рассказам знакомых, начинал он трудовиком то ли в школе, то ли в училище на улице Тельмана. Тогда же Андрей Баранов открыл свой первый кооператив, в котором трудились его же ученики.
После бизнес Баранова только рос, в бизнес-партнеры он взял сына Михаила. Вместе они владели различными строительными кооперативами, ТСЖ и лизинговой компанией, которые на сегодня уже ликвидированы. Пенсионеру сейчас официально не принадлежит ни одна компания, а вот его сын Михаил с внуками Иваном и Александром в равных долях владеют кабельной фабрикой и заводом, компанией-застройщиком «Емельяновская слобода», научно-производственными обществами «Скрутка» и «Пластик».
В «нулевых» Барановым принадлежали акции красноярских банков «Кедр» и «Яр-банк». Второй в начале 2000-х годов считался одним из крупнейших банков города, однако уже в 2004 году банк ожидал кризис: клиенты стали уходить, начались задержки выплат, а главу банка Сергея Савина нашли повешенным в собственном гараже — причем повесили его уже посмертно.
Неликвидные активы Барановы «слили» еще до закрытия банка. Что касается «Кедра», то он переходил из рук в руки, пока не влился в «Открытие» — его акции бизнес-семья тоже продала во время череды смен собственников.
Хоть банками Барановы владеть и перестали, зато занялись некого рода «ростовщичеством». В картотеках арбитражного и городских судов есть немало исков от Барановых к заемщикам, суммы составляют сотни миллионов рублей. Среди его «жертв» называли строительные компании «Стройтехника», «Реставрация», «Артистрой» и другие.
Главным скандалом, в котором фигурировала семья Барановых, стал снос старинных усадеб на улице Перенсона в декабре 2018 года. Одна принадлежала учителю Мацвееву, другая — казачьему уряднику Ермолаеву. Возраст исторических зданий мог достигать двухсот лет. Участки находились в собственности Барановых, однако законно снести они их не могли. В итоге усадьбы сгорели при загадочных обстоятельствах, после чего на месте останков планировали построить высотку. Однако проект высотки завернули, а пустырь так и остался стоять уже без усадеб. Там до сих пор планируют построить элитный дом, но дальше планов дело не заходит.