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Posted 15 сентября, 04:04

Published 15 сентября, 04:04

Modified 15 сентября, 04:55

Updated 15 сентября, 04:55

«Аэрофлот» начал продавать билеты из Красноярска в Китай от 10 тысяч

«Аэрофлот» начал продавать билеты из Красноярска в Китай от 10 тысяч

15 сентября 2024, 04:04
Фото: prmira.ru
«Аэрофлот» начал продавать билеты на осенние и зимние рейсы из Красноярска в Китай. Компания будет напрямую летать в Пекин, Харбин и Санью.

Полеты начнутся с 31 октября, их будет выполнять авиакомпания «Россия».

Из Красноярска в Пекин можно будет улететь по вторникам, четвергам и субботам в 19:15, обратно по средам, пятницам и воскресеньям в 1:15. Рейсы будут выполняться на судне Airbus A319. Время в пути составит 4 часа.

Билет в Пекин сейчас можно найти за 11 237 рублей, обратно — за 14 167 рублей.

Из Красноярска в Харбин можно будет улететь по вторникам и четвергам в 19:30. Обратно — по средам и пятницам в 2:10. Время в пути — около 4 часов.

Перелеты будут выполняться на Sukhoi SuperJet 100. Билет туда можно найти за 10 207 рублей, обратно — за 11 377 рублей.

Из Красноярска в Санью можно будет улететь по понедельникам, четвергам и субботам в 21:15. Обратные рейсы — по вторникам, пятницам и воскресеньям в 5:35. Летать будут Boeing 737-800.

Билет туда можно за 28 297 рублей, обратно — за 31 982 рубля.

Или можно выбрать путешествие по России. Например, 23 сентября можно улететь в Казань за 15 570 рублей. Рейс осуществляет Nordwind Airlines.

Или 19 сентября можно улететь в Москву рейсом «Победы» за 9 916 рублей.

28 сентября можно улететь в Петербург за 13 196 рублей компанией NordStar.

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